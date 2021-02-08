Весь тиждень Україну засипатиме снігом, а вихідними вдарить мороз до -18° (карта)
На цьому тижні Україну очікує різке потепління, а потім знову похолодання.
Цього тижня в Україні у вівторок різко потеплішає, а до п'ятниці температура вночі впаде до -18°. При цьому всі сім днів країну буде засипати снігом, а при "плюсовій" температурі - заливати дощами. Найменше опадів очікується в південних областях - тут дощі очікуються всього пару разів на тиждень.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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У понеділок, 8 лютого, сніг продовжить засипати Україну. Хмарна погода очікується в північних областях, опади обійдуть також Миколаїв і Кропивницький. Сьогодні очікується морозний день: температура впаде до -9°.
У вівторок, опади залишать західну і південну частину України. На півдні різко потеплішає: температура в Одесі підніметься до +10°.
У середу потепління продовжиться. Опади відступлять із західної частини країни і перемістяться в центр, на північ і схід країни. У східних регіонах очікуються дощі.
У четвер Україну накриє сніг і мокрий сніг. Правда, на сході і півдні - без опадів, тут навіть визирне сонце. У Кропивницькому очікується злива. Температура залишиться на рівні легкого морозу, правда, на півдні протримається стабільний "плюс".
У п'ятницю вночі температура різко впаде до -18°. Вдень теж практично скрізь, крім сходу і Криму, буде мороз. Снігом замітатиме всю країну.
Вихідними, 13 і 14 лютого, всю Україну скує мороз. Температура вночі впаде до -17°, а вдень складе -12°. Сніг продовжить засипати країну всі вихідні, тільки в південних областях буде сухо і місцями сонячно.
Народний прогноз
8 лютого. У цей день сонце на літо повертає. Помітно, що дні стали довшими.
9 лютого. Якщо хмари в цей день йдуть проти вітру - до хуртовини.
10 лютого - Єфремов день. Вважається, що якщо вітер на Єфрема пронісся - літо, швидше за все, буде сирим і холодним.
11 лютого - день Лаврентія і Власа. Сильні морози в цей день обіцяють спекотне літо.
12 лютого. Червоний місяць в цей день - до вітру.
13 лютого - Микита Новгородський. Якщо вдень іній - сніг ще довго не випаде.
14 лютого - День Трифона. Якщо до вечора небо туманне - чекай гарної погоди. Якщо небо зоряне - весна прийде пізно.
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- Вінниця-8°... -9°
- Дніпро-6°... -7°
- Донецьк-7°... -9°
- Житомир-8°... -9°
- Запоріжжя-5°... -6°
- Івано-Франківськ-3°... -5°
- Київ-9°... -10°
- Кропивницький-6°... -7°
- Луганськ-7°... -8°
- Луцьк-8°... -9°
- Львів-2°... -8°
- Миколаїв-1°... -2°
- Одеса+3°... +2°
- Полтава-7°... -8°
- Рівне-9°... -10°
- Сімферополь+10°... +8°
- Суми-9°... -10°
- Тернопіль-6°... -7°
- Харків-7°... -9°
- Херсон-1°... -2°
- Хмельницький-7°... -8°
- Черкаси-6°... -7°
- Чернігів-9°... -10°
- Чернівці-3°... -4°