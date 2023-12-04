7 грудня вночі у південній частині, вдень в більшості областей невеликий сніг, на крайньому півдні з дощем.

5-6 грудня в Україні переважно без опадів, температура вночі у західних та північних областях 5-10° морозу, місцями до 14° морозу, вдень 0-5° морозу, а на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла, в Криму до 8° тепла.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, 7 грудня вночі у південній частині, вдень в більшості областей невеликий сніг, на крайньому півдні з дощем; температура у північних областях вночі 4-10° морозу, вдень 1-6° морозу, на решті території вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні країни до 6° тепла. В Україні, крім західних областей, невеликий сніг, у південній частині невеликий мокрий сніг та дощ, в Криму помірний дощ.

Температура вночі та вдень 1-7° морозу (вночі 8 грудня у західних областях місцями 8-13° морозу), а у південній частині вночі та вдень від 4° морозу до 2° тепла, в Криму 2-8° тепла.

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Погода в Україні - деталі

В Україні завтра , 5 грудня, буде хмарно з проясненнями, без опадів, але морозно – подекуди температура опуститься до -14 градусів. За повідомленням Укргідрометцентру, у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у північних та більшості західних областей 5-10° морозу, на північному заході країни до 14° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму та на півдні Одещини 3-8° тепла.

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