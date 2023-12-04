На північному заході країни буде до 14° морозу.

В Україні завтра , 5 грудня, буде хмарно з проясненнями, без опадів, але морозно – подекуди температура опуститься до -14 градусів.

За повідомленням Укргідрометцентру, у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у північних та більшості західних областей 5-10° морозу, на північному заході країни до 14° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму та на півдні Одещини 3-8° тепла.

За даними Погода УНІАН, у Києві завтра буде похмуро, суцільна хмарність. Температура повітря вночі -5°, вдень 0°.

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У Львові у вівторок буде суцільна хмарність, похмуро. Вночі -8°, вдень -1°.

У Луцьку буде похмуро, суцільна хмарність, вночі -14°, вдень -2°.

У Рівному завтра очікується суцільна хмарність, вночі -11°, вдень -2°.

У Тернополі 5 грудня вночі буде -8°, вдень -1°, похмуро, суцільна хмарність.

У Хмельницькому завтра протягом дня буде суцільна хмарність, вночі -7°, вдень -1°.

В Івано-Франківську буде суцільна хмарність, вночі -7°, вдень 0°.

В Ужгороді завтра буде похмуро, стовпчики термометрів покажуть вночі 2°, вдень -1°.

У Чернівцях у вівторок – хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень 1°.

У Вінниці завтра вночі буде -5°, вдень 1°, суцільна хмарність.

У Житомирі у вівторок буде вночі -7° вдень 0°, суцільна хмарність.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть -10°… -4°, хмарно з проясненнями.

У Черкасах завтра буде суцільна хмарність, вночі -3°, вдень 0°.

У Кропивницькому температура вночі буде -5°, вдень 0°, суцільна хмарність.

У Полтаві – хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...-1°.

В Одесі 5 грудня - суцільна хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°.

У Херсоні у вівторок вночі буде -4°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +1°.

У Запоріжжі температура вночі -3°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.

У Сумах завтра температура повітря становитиме -9°...-4°, похмуро, суцільна хмарність.

У Харкові - невелика хмарність, температура вночі -4°, вдень -1°.

У Дніпрі температура вночі буде -3°, вдень 0°, хмарно з проясненнями.

У Сімферополі у вівторок буде майже безхмарно, -4°...+4°

У Краматорську завтра буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -6°, вдень +1°.

У Сєвєродонецьку - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -5°, вдень +1°.

Прикмети погоди 5 грудня

Тепла погода в цей день обіцяє сніжну і морозну зиму. Якщо на річках і озерах тріснув лід, то скоро потеплішає і випаде мокрий сніг.

Північний вітер дме - до сильних нічних морозів. Якщо на дорогах бруд і сльота, то до дня святої Катерини (7 грудня) не буде серйозних заморозків.

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