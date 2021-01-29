Сильні снігопади, вітер та ожеледиця: лютий в Україні розпочнеться з погіршення погоди

Очікується до 10 сантиметрів снігу.

В Україні продовжуватимуться снігопади / Фото УНІАН

У понеділок, 1 лютого, в Україні знову очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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У більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг: приріст снігового покриву 5-10 см.

Вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с.

На дорогах північних, центральних, Харківської областей ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

30-31 січня на дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко

В Україні завершальні вихідні січня обіцяють опади, ожеледицю та поривчастий вітер. Переважатиме періодично сніг, у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині - дощ чи мокрий сніг.

"Вдень 31-го січня - тимчасова "пауза" в опадах у більшості областей України. Вночі очікуються помірні морози, -3°-9°, а вдень буде тепліше, від -3° до +3°", - повідомила синоптик Наталка Діденко.

У східних областях, на півдні, а також у Дніпрі з районами передбачається тепліша погода, вдень +3°...+7°.

У Києві вихідними переважатиме волога погода, лише вдень у неділю опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. У нічні години -5°...-8°, вдень очікується 0°...-3°.

Лютий в Україні розпочнеться візитом чергового циклону з Італії-Балкан.