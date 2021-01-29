Сильні снігопади, вітер та ожеледиця: лютий в Україні розпочнеться з погіршення погоди
Очікується до 10 сантиметрів снігу.
У понеділок, 1 лютого, в Україні знову очікується погіршення погодних умов.
Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
На вихідних сніг в Україні припиниться і визирне сонце, температура вночі впаде до -12° (карта)
У більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг: приріст снігового покриву 5-10 см.
Вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с.
На дорогах північних, центральних, Харківської областей ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
30-31 січня на дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
В Україні завершальні вихідні січня обіцяють опади, ожеледицю та поривчастий вітер. Переважатиме періодично сніг, у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині - дощ чи мокрий сніг.
"Вдень 31-го січня - тимчасова "пауза" в опадах у більшості областей України. Вночі очікуються помірні морози, -3°-9°, а вдень буде тепліше, від -3° до +3°", - повідомила синоптик Наталка Діденко.
У східних областях, на півдні, а також у Дніпрі з районами передбачається тепліша погода, вдень +3°...+7°.
У Києві вихідними переважатиме волога погода, лише вдень у неділю опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. У нічні години -5°...-8°, вдень очікується 0°...-3°.
Лютий в Україні розпочнеться візитом чергового циклону з Італії-Балкан.
- Вінниця+1°... -6°
- Дніпро+2°... -3°
- Донецьк+4°... 0°
- Житомир+1°... -7°
- Запоріжжя+3°... -1°
- Івано-Франківськ+5°... -3°
- Київ+1°... -7°
- Кропивницький0°... -5°
- Луганськ+5°... +1°
- Луцьк-1°... -9°
- Львів0°... -7°
- Миколаїв+3°... -2°
- Одеса0°... -4°
- Полтава+1°... -4°
- Рівне-1°... -9°
- Сімферополь+3°... +2°
- Суми0°... -6°
- Тернопіль0°... -6°
- Харків0°... -4°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницький0°... -8°
- Черкаси0°... -6°
- Чернігів0°... -5°
- Чернівці+5°... -3°