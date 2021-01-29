Нова негода попереду: синоптик заявила, що "пауза" між двома циклонами буде дуже короткою

Лютий розпочнеться приходом в Україну нового циклону.

Синоптик спрогнозувала прихід нового циклону / Фото ua.depositphotos.com

В Україні завершальні вихідні січня обіцяють опади, ожеледицю та поривчастий вітер. Переважатиме періодично сніг, у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині - дощ чи мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Вдень 31-го січня - тимчасова "пауза" в опадах у більшості областей України. Вночі очікуються помірні морози, -3°-9°, а вдень буде тепліше, від -3° до +3°", - написала вона.

У східних областях, на півдні, а також у Дніпрі з районами передбачається тепліша погода, вдень +3°...+7°.

У Києві вихідними переважатиме волога погода, лише вдень у неділю опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. У нічні години -5°...-8°, вдень очікується 0°...-3°.

Лютий в Україні розпочнеться візитом чергового циклону з Італії-Балкан.

Прогноз погоди в Україні на вихідні: дані Погоди УНІАН

Найближчої суботи Україну продовжить заливати дощами і засипати снігом. А в неділю опади припиняться і визирне сонце, температура вночі впаде до -12°.

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується сніг, температура повітря вночі -4°, вдень +1°. У неділю в столиці визирне сонце, опади припиняться, температура: -10°...-1°.