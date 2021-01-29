Нова негода попереду: синоптик заявила, що "пауза" між двома циклонами буде дуже короткою
Лютий розпочнеться приходом в Україну нового циклону.
В Україні завершальні вихідні січня обіцяють опади, ожеледицю та поривчастий вітер. Переважатиме періодично сніг, у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині - дощ чи мокрий сніг.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Вдень 31-го січня - тимчасова "пауза" в опадах у більшості областей України. Вночі очікуються помірні морози, -3°-9°, а вдень буде тепліше, від -3° до +3°", - написала вона.
У східних областях, на півдні, а також у Дніпрі з районами передбачається тепліша погода, вдень +3°...+7°.
У Києві вихідними переважатиме волога погода, лише вдень у неділю опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. У нічні години -5°...-8°, вдень очікується 0°...-3°.
Лютий в Україні розпочнеться візитом чергового циклону з Італії-Балкан.
Прогноз погоди в Україні на вихідні: дані Погоди УНІАН
Найближчої суботи Україну продовжить заливати дощами і засипати снігом. А в неділю опади припиняться і визирне сонце, температура вночі впаде до -12°.
Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується сніг, температура повітря вночі -4°, вдень +1°. У неділю в столиці визирне сонце, опади припиняться, температура: -10°...-1°.
- Вінниця+1°... -6°
- Дніпро+2°... -3°
- Донецьк+4°... 0°
- Житомир+1°... -7°
- Запоріжжя+2°... -1°
- Івано-Франківськ+5°... -3°
- Київ+1°... -7°
- Кропивницький0°... -5°
- Луганськ+5°... +1°
- Луцьк-1°... -9°
- Львів0°... -7°
- Миколаїв+2°... -2°
- Одеса0°... -4°
- Полтава+1°... -4°
- Рівне-1°... -9°
- Сімферополь+3°... +2°
- Суми0°... -6°
- Тернопіль0°... -5°
- Харків+1°... -4°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницький0°... -8°
- Черкаси0°... -6°
- Чернігів0°... -5°
- Чернівці+5°... -4°