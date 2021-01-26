Хуртовина, ожеледиця та сильні пориви вітру: українців попередили про різку зміну погоди

Погодні умови можуть призвести до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України.

На Україну насувається негода / Фото ua.depositphotos.com

Сьогодні, 26 січня, в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західній частині на дорогах ожеледиця, у Волинській та Рівненській областях значний сніг, хуртовина. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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По Києву та Київській області протягом доби 26 січня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 26 січня від Наталки Діденко

Протягом дня 26 січня очікується 0°...+3°, у західних областях від -2° до +2°.

Теплішою залишатиметься погода на сході та півдні України та на Дніпропетровщині, проте на Одещині сьогодні також вже стане свіжіше.

"Найближчої ночі дощі та сніг ще охоплять більшість областей України - циклон гуляє. А ось сьогодні вдень циклон посунеться на північ і тому опади залишаться лише у північній частині України й нова порція дощу та мокрого снігу розташується вздовж смуги від Одещини через Черкащину, Дніпро до Харківщини", - написала синоптик Наталка Діденко.

Вітер в Україні із південно-східного зміниться на південно-західний, буде поривчастим, до сильного.

Вдень у вівторок опади послабнуть та припиняться, вітер залишиться рвучким, похолоднішає до денних +3°.

Синоптик каже, що надалі зниження температури повітря триватиме. Очікуються помірні морози.