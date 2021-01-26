Хуртовина, ожеледиця та сильні пориви вітру: українців попередили про різку зміну погоди
Погодні умови можуть призвести до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України.
Сьогодні, 26 січня, в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західній частині на дорогах ожеледиця, у Волинській та Рівненській областях значний сніг, хуртовина. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Сніг та дощі: сьогодні практично всю Україну накриють опади (карта)
По Києву та Київській області протягом доби 26 січня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
"Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди в Україні на 26 січня від Наталки Діденко
Протягом дня 26 січня очікується 0°...+3°, у західних областях від -2° до +2°.
Теплішою залишатиметься погода на сході та півдні України та на Дніпропетровщині, проте на Одещині сьогодні також вже стане свіжіше.
"Найближчої ночі дощі та сніг ще охоплять більшість областей України - циклон гуляє. А ось сьогодні вдень циклон посунеться на північ і тому опади залишаться лише у північній частині України й нова порція дощу та мокрого снігу розташується вздовж смуги від Одещини через Черкащину, Дніпро до Харківщини", - написала синоптик Наталка Діденко.
Вітер в Україні із південно-східного зміниться на південно-західний, буде поривчастим, до сильного.
Вдень у вівторок опади послабнуть та припиняться, вітер залишиться рвучким, похолоднішає до денних +3°.
Синоптик каже, що надалі зниження температури повітря триватиме. Очікуються помірні морози.
- Вінниця+1°... -2°
- Дніпро+5°... -1°
- Донецьк+7°... 0°
- Житомир+2°... -2°
- Запоріжжя+6°... +2°
- Івано-Франківськ+2°... -3°
- Київ+4°... -1°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+7°... +1°
- Луцьк+2°... -2°
- Львів+1°... -4°
- Миколаїв+4°... 0°
- Одеса+2°... -1°
- Полтава+3°... -2°
- Рівне0°... -3°
- Сімферополь+16°... +12°
- Суми+2°... -3°
- Тернопіль0°... -4°
- Харків+3°... -1°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницький0°... -3°
- Черкаси+5°... -1°
- Чернігів+3°... -1°
- Чернівці+2°... -4°