"Циклон гуляє": синоптик назвала області, які найближчої ночі запорошить снігом

Вітер в Україні із південно-східного зміниться на південно-західний, буде поривчастим.

Цієї ночі в Україні очікується сніг / Фото ua.depositphotos.com

Тиждень в Україні загалом буде вологим. Завтра почне потрохи холоднішати.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також В Україну насувається негода: очікується до 20 сантиметрів снігу, хуртовини та ожеледиця (відео)

Протягом дня 26 січня очікується 0°...+3°, у західних областях від -2° до +2°.

Теплішою залишатиметься погода на сході та півдні України та на Дніпропетровщині, проте на Одещині завтра також вже стане свіжіше.

"Найближчої ночі дощі та сніг ще охоплять більшість областей України - циклон гуляє. А ось завтра вдень циклон посунеться на північ і тому опади залишаться лише у північній частині України й нова порція дощу та мокрого снігу розташується вздовж смуги від Одещини через Черкащину, Дніпро до Харківщини", - написала вона.

Вітер в Україні із південно-східного зміниться на південно-західний, буде поривчастим, до сильного.

У Києві найближчої ночі дощитиме, потім дощ переходитиме у мокрий сніг.

Вдень у вівторок опади послабнуть та припиняться, вітер залишиться рвучким, похолоднішає до денних +3°.

Синоптик каже, що надалі зниження температури повітря триватиме. Очікуються помірні морози.

Вас також можуть зацікавити інші погодні новини: