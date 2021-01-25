"Циклон гуляє": синоптик назвала області, які найближчої ночі запорошить снігом
Вітер в Україні із південно-східного зміниться на південно-західний, буде поривчастим.
Тиждень в Україні загалом буде вологим. Завтра почне потрохи холоднішати.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Протягом дня 26 січня очікується 0°...+3°, у західних областях від -2° до +2°.
Теплішою залишатиметься погода на сході та півдні України та на Дніпропетровщині, проте на Одещині завтра також вже стане свіжіше.
"Найближчої ночі дощі та сніг ще охоплять більшість областей України - циклон гуляє. А ось завтра вдень циклон посунеться на північ і тому опади залишаться лише у північній частині України й нова порція дощу та мокрого снігу розташується вздовж смуги від Одещини через Черкащину, Дніпро до Харківщини", - написала вона.
Вітер в Україні із південно-східного зміниться на південно-західний, буде поривчастим, до сильного.
У Києві найближчої ночі дощитиме, потім дощ переходитиме у мокрий сніг.
Вдень у вівторок опади послабнуть та припиняться, вітер залишиться рвучким, похолоднішає до денних +3°.
Синоптик каже, що надалі зниження температури повітря триватиме. Очікуються помірні морози.
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