Сильні хуртовини, замети та ожеледиця: українців попередили про суттєве погіршення погоди

В Одеській та Миколаївській областях зберігається червоний рівень погодної небезпеки.

В Україні очікується погіршення погодних умов / Фото REUTERS

Протягом доби 29 січня у деяких областях України очікується суттєве погіршення погодних умов та сильні снігопади.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Читайте також Циклон відступає: сьогодні в Україні визирне сонце, але у низці областей все ще сніжитиме (карта)

Так, в Одеській, Миколаївській областях очікується надзвичайний сніг - приріст снігового покриву 30-40 см, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу. Таким погодним умовам надано ІІІ рівень небезпечності, червоний.

У Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Крім того, значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікується також в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях (приріст снігового покриву 10-15 см).

"На дорогах ожеледиця! Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС звернулися до власників транспортних засобів, рекомендуючи їм утримайтися від подорожей автомобілями у період негоди та не залишати транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу.

Знеструмлення населених пунктів через хуртовину

В Україні через негоду знеструмлено 273 населені пункти у чотирьох областях.

«За інформацією Укренерго, станом на 18:00 залишаються знеструмленими 273 населені пункти у чотирьох областях, а саме: Одеська – 153, Миколаївська – 63, Кіровоградська – 53 та Київська – 4», - йдеться у повідомленні ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.