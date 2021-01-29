Сильні хуртовини, замети та ожеледиця: українців попередили про суттєве погіршення погоди
В Одеській та Миколаївській областях зберігається червоний рівень погодної небезпеки.
Протягом доби 29 січня у деяких областях України очікується суттєве погіршення погодних умов та сильні снігопади.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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Так, в Одеській, Миколаївській областях очікується надзвичайний сніг - приріст снігового покриву 30-40 см, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу. Таким погодним умовам надано ІІІ рівень небезпечності, червоний.
У Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Крім того, значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікується також в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях (приріст снігового покриву 10-15 см).
"На дорогах ожеледиця! Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС звернулися до власників транспортних засобів, рекомендуючи їм утримайтися від подорожей автомобілями у період негоди та не залишати транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу.
Знеструмлення населених пунктів через хуртовину
В Україні через негоду знеструмлено 273 населені пункти у чотирьох областях.
«За інформацією Укренерго, станом на 18:00 залишаються знеструмленими 273 населені пункти у чотирьох областях, а саме: Одеська – 153, Миколаївська – 63, Кіровоградська – 53 та Київська – 4», - йдеться у повідомленні ДСНС.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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- Дніпро+1°... -4°
- Донецьк+3°... -1°
- Житомир+1°... -9°
- Запоріжжя+3°... -1°
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- Кропивницький-1°... -6°
- Луганськ+4°... +1°
- Луцьк-1°... -8°
- Львів+1°... -4°
- Миколаїв+3°... -4°
- Одеса+1°... -5°
- Полтава+1°... -5°
- Рівне-1°... -9°
- Сімферополь+3°... +2°
- Суми-1°... -7°
- Тернопіль0°... -5°
- Харків0°... -4°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницький+1°... -8°
- Черкаси0°... -12°
- Чернігів-1°... -6°
- Чернівці+4°... -3°