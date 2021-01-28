В Україні через снігопади знеструмлено 273 населені пункти у чотирьох областях

22:14, 28 січня 2021
9

Негода спричинила відключення від електропостачання в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Київській областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго / фото УНІАН
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго / фото УНІАН

В Україні через негоду знеструмлено 273 населені пункти у чотирьох областях.

Завтра у Києві продовжиться сильний снігопадПро це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

«За інформацією Укренерго, станом на 18:00 залишаються знеструмленими 273 населені пункти у чотирьох областях, а саме: Одеська – 153, Миколаївська – 63, Кіровоградська – 53 та Київська – 4», - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За даними ДСНС, спостерігається місцями невеликий сніг в Одеській (сніговий покрив 20-25 см), Київській (до 10 см), Черкаській (до 20 см), Чернігівській (до 2 см), Кіровоградській (до 10 см) та Вінницькій (до 5 см) областях; невеликий сніг з дощем - у Миколаївській (до 15 см) та Херсонській (до одного см) областях.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: негоданегода в Україніснігопад в Українісніг в Українізнеструмлені населені пункти
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+1°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
52 %
756 мм
8.9 м/с
7 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся