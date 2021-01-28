В Україні через снігопади знеструмлено 273 населені пункти у чотирьох областях
Негода спричинила відключення від електропостачання в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Київській областях.
В Україні через негоду знеструмлено 273 населені пункти у чотирьох областях.
Завтра у Києві продовжиться сильний снігопадПро це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.
«За інформацією Укренерго, станом на 18:00 залишаються знеструмленими 273 населені пункти у чотирьох областях, а саме: Одеська – 153, Миколаївська – 63, Кіровоградська – 53 та Київська – 4», - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
За даними ДСНС, спостерігається місцями невеликий сніг в Одеській (сніговий покрив 20-25 см), Київській (до 10 см), Черкаській (до 20 см), Чернігівській (до 2 см), Кіровоградській (до 10 см) та Вінницькій (до 5 см) областях; невеликий сніг з дощем - у Миколаївській (до 15 см) та Херсонській (до одного см) областях.
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