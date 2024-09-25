Зміна клімату подвоює ймовірність повеней, подібних до тих, що були в Центральній Європі.

Через зміни клімату ймовірність злив, які нещодавно спричинили повінь у Європі, стає вдвічі вищою. Про це йдеться у звіті World Weather Attribution - міжнародної групи вчених, що вивчає вплив зміни клімату на екстремальні погодні явища.

Як пише Reuters, за словами вчених, чотири дні опадів були найсильнішими з коли-небудь зафіксованих у Центральній Європі. У звіті йдеться про те, що зміна клімату зробила такі зливи щонайменше вдвічі ймовірнішими і на 7% сильнішими.

"Ці повені знову підкреслюють руйнівні результати потепління, спричиненого викопним паливом. Поки нафту, газ і вугілля не буде замінено відновлюваною енергією, такі шторми, як "Борис", спричинятимуть ще сильніші зливи, призводячи до повеней і паралізуючи економіку", - заявила дослідниця з Інституту Грэнтема при Імперському коледжі Лондона і співавторка дослідження Джойс Кімутай.

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У звіті йдеться про те, що поєднання холодного повітря над Альпами і тепла над Середземним і Чорним морями було незвичним, проте зміна клімату зробила такі шторми більш інтенсивними і більш імовірними.

Згідно зі звітом, очікується, що такий шторм відбуватиметься приблизно раз на 100-300 років у сьогоднішньому кліматі з потеплінням на 1,3 градуса Цельсія від доіндустріального рівня.

Якщо ж потепління сягне 2 °C, то такі шторми призведуть до збільшення кількості опадів щонайменше на 5% і відбуватимуться приблизно на 50% частіше.

Катастрофічна повінь у Європі

Європа постраждала від найсильнішої за останні кілька десятків років повені.

Стихія забрала життя 24 осіб. Міста в Угорщині, Польщі, Італії та інших країнах були завалені брудом і сміттям, будівлі пошкоджено, мости обвалилися, а владі довелося виділити на ремонти мільярди доларів.

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