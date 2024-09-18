Рівень води в польському Вроцлаві досягне піку 19 вересня.

Повені в Центральній Європі переміщуються на нові території. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, волонтери та співробітники аварійно-рятувальних служб працювали всю ніч, щоб укріпити польське місто Вроцлав від паводкових вод, що наближаються. Водночас Угорщина відкрила греблю, оскільки прем'єр-міністр попередив про наближення "критичного періоду".

Найсильніші за 20 років повені залишили слід руйнувань від Румунії до Польщі, розповсюджуючи бруд і сміття в містах, руйнуючи мости, затоплюючи автомобілі та залишаючи збитки на мільярди доларів.

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"Сьогодні вночі сталося багато чого. Нам знадобиться термінова інформація з тих місць, де зафіксували високий рівень води", - сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на кризовій нараді у Вроцлаві. Очікується, що рівень води в цьому місті досягне піку в четвер, 19 вересня.

В Угорщині влада відкрила греблю на північному заході країни, щоб направити воду з річки Лайта в аварійне водосховище. Очікується, що рівень Дунаю в Будапешті сягне позначки близько 8,5 метрів або навіть вище в п'ятницю або суботу.

"Через сильні дощі та повені ситуація критична по всій Центральній Європі", - заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

У Чехії тим часом рівень води в основному знижується, але річки все ще переповнені.

Катастрофічна повінь у Європі

Стихійні повені призвели до загибелі щонайменше 15 осіб і завдали серйозної шкоди в низці країн, від Австрії до Румунії.

Вчені кажуть, що повені в Європі - це наслідки зміни клімату.

Взагалі минулий тиждень був відзначений руйнівними повенями по всьому світу. У М'янмі затопило цілі села, а в Нігерії, де повені зачепили життя понад мільйона людей, зі зруйнованої в'язниці втекли близько 300 ув'язнених.

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