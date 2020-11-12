Раптова повінь на Криті завдала шкоди Іракліону: стихія зносила все на своєму шляху (фоторепортаж, відео)

11:51, 12 листопада 2020
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В результаті повені потоками були знесені автомобілі, пошкоджені дороги та десятки будинків.

Після кількох днів проливних дощів на Криті 10 листопада сталася раптова повінь. У деяких районах за 24 години випало більше 250 мм опадів. З тих пір пішов ще більш сильний дощ.

Про це повідомляє Meteoprog.ua.

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В результаті повені потоками були знесені автомобілі, пошкоджені дороги та десятки будинків, в основному в північних частинах острова, включаючи столицю острова Іракліон. Школи були закриті, а жителям порадили залишатися вдома.

Пожежна служба Греції заявила, що отримала 450 запитів про допомогу в районах навколо Іракліону, де принаймні 79 осіб довелося врятувати або евакуювати з паводкових вод. Ще 120 дзвінків були отримані в Ретімно, де були врятовані 8 людей.

Потужні повені у Мексиці через шторм "Ета"

В Оксолотані в штаті Табаско (Мексика) випало 315 мм опадів, а в Ескалон в штаті Чьяпас - 279,5 мм опадів.

Раніше ураган «Ета» викликав руйнування по всій Центральній Америці, десятки людей загинули в Гватемалі, Гондурасі, Панамі, Коста-Ріці і Нікарагуа.

Влада штату Чьяпас 6 листопада повідомила, що щонайменше 19 людей загинули і понад 900 будинків були пошкоджені. 

Також повідомлялося про двох загиблих в результаті повені в штаті Табаско, де близько 80 тисяч людей постраждали від злив. 

Деякі з постраждалих районів Мексики знаходяться недалеко від кордону з Гватемалою, яка за останні кілька днів пережила руйнівні повені та зсуви.

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Автор: УНІАН

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