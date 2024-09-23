Місто отримало попередження про небезпеку лише через годину після початку шторму.

Французьке місто Канни затопило через раптовий шторм. Як пише Reuters, у понеділок на Канни обрушилися бурхливі потоки води. Повінь затопила вулиці, автомобілі та змусила місто французької Рів'єри, відоме своїм кінофестивалем, перебувати у стані підвищеної готовності.

Зазначається, що у 2015 році тут щонайменше 19 людей загинули внаслідок раптової повені, десятки тисяч людей залишилися без електрики. Але зараз поки що обійшлося без постраждалих.

Як повідомили у мерії, ситуація незабаром нормалізується, оскільки шторм продовжує рухатися на схід. Мер міста Девід Ліснар заявив, що вимагатиме пояснень від представників відповідних структур, оскільки місто отримало урядове попередження лише через годину після початку шторму.

Французьке метеорологічне агентство повідомило у своєму бюлетені, що вдень у Каннах можливий ще один шторм.

Повені в Європі - останні новини

Нагадаємо, руйнівні повені накрили Центральну Європу. За даними вчених, вони стали наслідком глобального потепління.

За даними The Guardian, повені забрали життя приблизно 20 людей і зруйнували будівлі на території від Австрії до Румунії. Руйнування сталися внаслідок потужних повеней у всьому світі - зокрема, цілі села були затоплені в М'янмі, і майже 300 ув'язнених втекли зі зруйнованої в'язниці в Нігерії, де повені позначилися на житті понад 1 мільйона людей.

Кліматологи кажуть, що стурбовані збитками, але не вражені його масштабами: катастрофічні зливи, що обрушилися на Центральну Європу, - це саме те, чого вчені очікують від зміни клімату. Загибель людей та збитки в Африці та Європі продемонстрували, "наскільки погано світ підготовлений до таких повеней".

Вас також можуть зацікавити новини: