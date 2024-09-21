Уряд схвалив початкове виділення 20 мільйонів євро на подолання наслідків стихії.

Кабінет прем'єр-міністра Італії Джорджи Мелоні в суботу, 21 вересня, оголосив надзвичайний стан у регіонах Емілія-Романья та Марке після руйнівних повеней цього тижня і схвалив початкове виділення 20 мільйонів євро допомоги. Про це повідомляє ANSA.

Як уточнив міністр цивільного захисту країни Нелло Мусумечі, захід стосується провінцій Реджо-Емілія, Модена, Болонья, Феррара, Равенна, Форлі-Чезена, Ріміні та регіону Марке.

"Разом із надзвичайним станом, який триватиме 12 місяців, Кабмін виділив 20 мільйонів євро на перші термінові втручання, порятунок і допомогу населенню та відновлення працездатності послуг та інфраструктури", - сказав чиновник.

Зазначається, що багато постраждалих територій є тими самими, що потерпали від повеней і зсувів у травні 2023 року, пов’язаних із безпрецедентними дощами, які призвели до загибелі 17 людей і завдали збитків на мільярди євро.

"Вчені кажуть, що кліматична криза, спричинена викидами парникових газів людиною, робить частішими та інтенсивнішими екстремальні погодні явища, такі як хвилі спеки, посухи, шторми та повені. Хоча існує багато джерел парникових газів, які спричиняють глобальне нагрівання, основним чинником є ​​спалювання викопного палива, такого як нафта, газ і вугілля, продаж яких приносить величезні прибутки світовим енергетичним гігантам", - резюмує видання.

Повені в Європі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, днями Дунай вийшов із берегів у столиці Угорщини. Рівень води продовжує підвищуватися до критичної позначки, а пік повені ще попереду.

За словами прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, пік повені очікується в Будапешті ввечері в суботу, 21 вересня.

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