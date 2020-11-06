Шість річок вийшли з берегів: через повінь у Колумбії затоплені тисячі будинків
Від повені постраждали більше 9 тисяч сімей.
В останні кілька днів від повені постраждали департаменти Магдалена і Норте-Сантандер в Колумбії.
Про це повідомляє Meteoprog.ua.
Повені та зсуви: у Нікарагуа та Гондурасі вирує шторм "Ета", є жертви (фоторепортаж)
Національне управління ризиками лих (UNGRD) повідомило, що від повені постраждало 9 200 сімей в 7 муніципалітетах департаменту Магдалена.
Повінь зачепила департамент з кінця жовтня. Тисячі будинків були пошкоджені станом на 3 листопада. Постраждалим сім'ям були роздані предмети першої необхідності.
UNGRD повідомило, що шість річок вийшли з берегів, викликавши повінь в муніципалітетах Фундасьон, Ель-Ретен, Зона Бананера, Аракатака, Альгарробо, Пуебло-Велья і Сьенага. Повідомлення про стихійне лихо було оголошено для найбільш постраждалих муніципалітетів Ель-Ретен і Фундасьон.
Колумбійський університет гідрології, метеорології і екологічних досліджень (IDEAM) попередив, що проходження урагану «Ета» над Карибським морем в сторону Нікарагуа, ймовірно, викличе сильні дощі в північних частинах Колумбії.
Масштабна повінь у Бразилії
Близько 300 осіб були переміщені через зливи в місті Санхаро в Пернамбуку, штаті на північному сході Бразилії. За 24 години до 3 листопада випало майже 289 мм опадів. Середня річна кількість опадів в місті становить близько 644 мм.
ЗМІ Бразилії повідомили, що міська влада оголосила надзвичайний стан. Близько 300 осіб залишили свої будинки, в основному в районі міста Сальгадо, і були тимчасово розміщені в місцевих школах і спортзалах.
На фотографіях будинків, які постраждали від повені, видно, що глибина паводку досягала 1,5 метра.
- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+8°... +6°
- Донецьк+8°... +6°
- Житомир+9°... +6°
- Запоріжжя+10°... +7°
- Івано-Франківськ+10°... +6°
- Київ+9°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+8°... +5°
- Луцьк+9°... +6°
- Львів+7°... +5°
- Миколаїв+11°... +6°
- Одеса+11°... +7°
- Полтава+9°... +5°
- Рівне+8°... +7°
- Сімферополь+10°... +3°
- Суми+9°... +4°
- Тернопіль+7°... +6°
- Харків+9°... +4°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницький+9°... +6°
- Черкаси+9°... +5°
- Чернігів+9°... +4°
- Чернівці+10°... +7°