Шість річок вийшли з берегів: через повінь у Колумбії затоплені тисячі будинків

Від повені постраждали більше 9 тисяч сімей.

Повінь у Колумбії / OGERD Magdalena

В останні кілька днів від повені постраждали департаменти Магдалена і Норте-Сантандер в Колумбії.

Про це повідомляє Meteoprog.ua.

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Національне управління ризиками лих (UNGRD) повідомило, що від повені постраждало 9 200 сімей в 7 муніципалітетах департаменту Магдалена.

Повінь зачепила департамент з кінця жовтня. Тисячі будинків були пошкоджені станом на 3 листопада. Постраждалим сім'ям були роздані предмети першої необхідності.

UNGRD повідомило, що шість річок вийшли з берегів, викликавши повінь в муніципалітетах Фундасьон, Ель-Ретен, Зона Бананера, Аракатака, Альгарробо, Пуебло-Велья і Сьенага. Повідомлення про стихійне лихо було оголошено для найбільш постраждалих муніципалітетів Ель-Ретен і Фундасьон.

Колумбійський університет гідрології, метеорології і екологічних досліджень (IDEAM) попередив, що проходження урагану «Ета» над Карибським морем в сторону Нікарагуа, ймовірно, викличе сильні дощі в північних частинах Колумбії.

Масштабна повінь у Бразилії

Близько 300 осіб були переміщені через зливи в місті Санхаро в Пернамбуку, штаті на північному сході Бразилії. За 24 години до 3 листопада випало майже 289 мм опадів. Середня річна кількість опадів в місті становить близько 644 мм.

ЗМІ Бразилії повідомили, що міська влада оголосила надзвичайний стан. Близько 300 осіб залишили свої будинки, в основному в районі міста Сальгадо, і були тимчасово розміщені в місцевих школах і спортзалах.

На фотографіях будинків, які постраждали від повені, видно, що глибина паводку досягала 1,5 метра.