Вода піднялася на 1,5 метра: у Бразилії за день випала майже піврічна кількість опадів (відео)
Міська влада в Санхаро оголосила надзвичайний стан.
Близько 300 осіб були переміщені через проливні дощі в місті Санхаро в Пернамбуку, штаті на північному сході Бразилії. За 24 години до 3 листопада випало майже 289 мм опадів. Середня річна кількість опадів в місті становить близько 644 мм.
Про це повідомляє Meteoprog.ua з посиланням на дані державного агентства з водних ресурсів і клімату Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC).
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ЗМІ Бразилії повідомили, що міська влада оголосила надзвичайний стан. Близько 300 осіб залишили свої будинки, в основному в районі міста Сальгадо, і були тимчасово розміщені в місцевих школах і спортзалах.
На фотографіях будинків, які постраждали від повені, видно, що глибина паводку досягала 1,5 метра.
За даними APAC, в інших районах штату за той же 24-годинний період пройшли зливи, в тому числі в Інгазейрі з опадами 132 мм, в Сан-Жуані - 142 мм, в Буіке - 120 мм і в Коррентесі - 115 мм.
Повені та зсуви у Нікарагуа та Гондурасі
Шторм "Ета" - один з найсильніших, які накрили Центральну Америку за багато років, налетів на Нікарагуа як ураган 4-ї категорії, а потім ослабнув, захлеснувши сусідній Гондурас.
На території Нікарагуа і Гондурасу шторм пошкодив будинки, дороги і мости, змусивши тисячі людей сховатися в притулках.
У Гондурасі оголосили надзвичайний стан.
У Нікарагуа шторм повалив дерева і пошкодив лінії електропередач, викликав серйозну повінь. Місцеві ЗМІ повідомили, що два шахтарі загинули в результаті зсуву.
До ранку понеділка повені також можливі на Ямайці, південному сході Мексики, південній частині Гаїті, Кайманових островах і західній частині Куби.
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