Антициклон принесе в Україну суху та сонячну погоду - синоптик
Завтра опади в Україні малоймовірні.
У середу й четвер в Україні господарюватиме антициклон Jacqueline, тому переважатиме суха сонячна погода.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Весна прийшла: у Києві розпустилися підсніжники (фото)
Завтра опади в Україні малоймовірні. Очікується вітер західного походження.
Температура повітря у середу протягом дня +5°...+10°, на сході та північному сході +2°...+5°.
У четвер потепліє до +6°...+13°, в західних областях до +10°...+15°.
У Києві 3-го березня також очікується сонечко і поривчастий вітер. Температура повітря завтра вдень передбачається до +6 градусів, 4-го березня до +11°.
У п'ятницю прийде атмосферний фронт із опадами, у суботу-неділю очікується похолодання.
Прогноз погоди в Україні на довгі вихідні
На найближчих довгих вихідних (6-8 березня) буде досить прохолодно.
"Вже зрозуміло, що температура знизиться. У ці дні пройдуть опади у вигляді снігу і мокрого снігу", - розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило.
Ночі, швидше за все, будуть морозними. Вдень температура буде трохи вище 0 градусів.
Прихід справжньої весни не слід очікувати найближчим часом, попередив синоптик. Зокрема, нескоро закінчаться нічні морози.
"Це навіть не заморозки, а негативні температури вночі. Таке явище характерне для березня і навіть для початку квітня і відповідає кліматичній нормі", - пояснив Мурмило.
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