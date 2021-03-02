Антициклон принесе в Україну суху та сонячну погоду - синоптик

Завтра опади в Україні малоймовірні.

Вже у четвер в Україні потеплішає / Фото ua.depositphotos.com

У середу й четвер в Україні господарюватиме антициклон Jacqueline, тому переважатиме суха сонячна погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також Весна прийшла: у Києві розпустилися підсніжники (фото)

Завтра опади в Україні малоймовірні. Очікується вітер західного походження.

Температура повітря у середу протягом дня +5°...+10°, на сході та північному сході +2°...+5°.

У четвер потепліє до +6°...+13°, в західних областях до +10°...+15°.

У Києві 3-го березня також очікується сонечко і поривчастий вітер. Температура повітря завтра вдень передбачається до +6 градусів, 4-го березня до +11°.

У п'ятницю прийде атмосферний фронт із опадами, у суботу-неділю очікується похолодання.

Прогноз погоди в Україні на довгі вихідні

На найближчих довгих вихідних (6-8 березня) буде досить прохолодно.

"Вже зрозуміло, що температура знизиться. У ці дні пройдуть опади у вигляді снігу і мокрого снігу", - розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило.

Ночі, швидше за все, будуть морозними. Вдень температура буде трохи вище 0 градусів.

Прихід справжньої весни не слід очікувати найближчим часом, попередив синоптик. Зокрема, нескоро закінчаться нічні морози.