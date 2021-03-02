Піде сніг: в Укргідрометцентрі здивували прогнозом на довгі вихідні
Настання справжньої весни найближчим часом очікувати не слід.
На найближчих довгих вихідних (6-8 березня) буде досить прохолодно.
Про це розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL.
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"Вже зрозуміло, що температура знизиться. У ці дні пройдуть опади у вигляді снігу і мокрого снігу", - сказав він.
Ночі, швидше за все, будуть морозними. Вдень температура буде трохи вище 0 градусів.
Прихід справжньої весни не слід очікувати найближчим часом, попередив синоптик. Зокрема, нескоро закінчаться нічні морози.
"Це навіть не заморозки, а негативні температури вночі. Таке явище характерне для березня і навіть для початку квітня і відповідає кліматичній нормі", - пояснив Мурмило.
Прогноз погоди на Березень в Україні
У березні очікується тепла погода з невеликою кількістю опадів.
Як зазначається, середня місячна температура передбачається на рівні 0°...+6°, а в Криму до +3°, що близько до середніх багаторічних значень.
"Місячна кількість опадів очікується 26-50 мм, в гірських районах 40-85 мм, що в межах середніх багаторічних значень", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
За даними синоптиків, зазвичай середня місячна температура в березні становить -3°... +2°. Абсолютний мінімум температури повітря становить 22-37 градусів морозу, на півдні України 11-27° морозу. Абсолютний максимум температури повітря - 16-29° тепла.
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