Піде сніг: в Укргідрометцентрі здивували прогнозом на довгі вихідні

Настання справжньої весни найближчим часом очікувати не слід.

На 8 Березня може піти сніг / Фото ua.depositphotos.com

На найближчих довгих вихідних (6-8 березня) буде досить прохолодно.

Про це розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL.

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"Вже зрозуміло, що температура знизиться. У ці дні пройдуть опади у вигляді снігу і мокрого снігу", - сказав він.

Ночі, швидше за все, будуть морозними. Вдень температура буде трохи вище 0 градусів.

Прихід справжньої весни не слід очікувати найближчим часом, попередив синоптик. Зокрема, нескоро закінчаться нічні морози.

"Це навіть не заморозки, а негативні температури вночі. Таке явище характерне для березня і навіть для початку квітня і відповідає кліматичній нормі", - пояснив Мурмило.

Прогноз погоди на Березень в Україні

У березні очікується тепла погода з невеликою кількістю опадів.

Як зазначається, середня місячна температура передбачається на рівні 0°...+6°, а в Криму до +3°, що близько до середніх багаторічних значень.

"Місячна кількість опадів очікується 26-50 мм, в гірських районах 40-85 мм, що в межах середніх багаторічних значень", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, зазвичай середня місячна температура в березні становить -3°... +2°. Абсолютний мінімум температури повітря становить 22-37 градусів морозу, на півдні України 11-27° морозу. Абсолютний максимум температури повітря - 16-29° тепла.