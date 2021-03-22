Синоптик дала прогноз погоди на квітень в Україні

З 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі, попередила синоптик.

Коли прийде справжнє весняне тепло / фото ua.depositphotos.com

На початку квітня до України прийде справжнє тепло, але в другій половині місяця прогнозуються заморозки.

Про це заявила завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, передає "Обозреватель".

Читайте також Дві області засипле снігом: прогноз погоди в Україні на сьогодні (карта)За її словами, тепло почнеться вже з 1-го квітня, і такою буде вся перша декада. Якщо і будуть дощі, то незначні.

Але потім, як прогнозує Мартазінова, почнуться погодні "гойдалки": періоди похолодання і періоди потепління - 5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих.

"І так до кінця місяця. До 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі", – попередила синоптик.

Прогноз погоди на весну від народного синоптика

Народний синоптик України Леонід Горбань дав прогноз погоди на весну 2021 і розповів, коли чекати тепла.

За його словами, початок березня-2021 буде морозним і сніжним, весна прийде в другій декаді.

Потім, за прогнозом Горбаня, знову похолодає, підуть дощі з мокрим снігом. Справжнє тепло прийде лише в 20-х числах квітня, але, як і в кінці березня, воно буде недовгим.

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