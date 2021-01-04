Синоптик розповів, якою буде погода в Україні навесні 2021

17:18, 4 січня 2021
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Справжнє тепло прийде лише в 20-х числах квітня, прогнозує синоптик.

З'явився прогноз погоди на весну 2021 / фото УНІАН
З'явився прогноз погоди на весну 2021 / фото УНІАН

Народний синоптик України Леонід Горбань дав прогноз погоди на весну 2021 і розповів, коли чекати тепла.
За його словами, початок березня - 2021 буде морозним і сніжним, весна прийде в другій декаді, пише "Сьогодні".Грудень у Києві завершився теплою осінньою погодою - синоптики

Потім, за прогнозом Горбаня, знову похолодає, підуть дощі з мокрим снігом. Справжнє тепло прийде лише у 20-х числах квітня, але, як і в кінці березня, воно буде недовгим.

"Знову зарядять дощі й похолодає. Перша половина травня тепла і з дощами, у другій половині два тижні спеки й сухо, до кінця місяця прохолодніше, дощі", - прогнозує синоптик.

Прогноз погоди на зиму в Україні

Раніше директор Гідрометцентру Микола Кульбіда прогнозував, що зима 2020-2021 буде досить теплою, з частими відлигами й з температурним режимом вище за норму, що вже спостерігалося в грудні.

За прогнозами народних синоптиків, лютий може бути найхолоднішим і найбагатшим на сніг за всю зиму місяцем.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко

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Теги: погодапрогноз погодипогода в Україні
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