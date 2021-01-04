В Укргідрометцентрі уточнили погоду на Різдво: в Україні буде тепло і дощитиме
Морозів не очікується.
Погода на православне Різдво в Україні буде теплою і дощовою.
Про це повідомив провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило, передає Обозреватель.
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За його прогнозами, в перших числах січня очікується невелике похолодання, але напередодні Різдва 7 січня почнеться новий період потепління.
"Не те, щоб зовсім тепло. Просто будуть більш теплі повітряні маси. Різдвяні вихідні будуть з опадами переважно у вигляді дощу або мокрого снігу", - уточнив синоптик.
У ніч напередодні Різдва, в Різдвяний Святвечір 6 січня, він спрогнозував температуру повітря близько 0 градусів,"морозів не очікується". Вдень 6 та 7 січня на території України дощитиме.
Прогноз погоди на Різдво від Наталії Голені
Зниження температури в Україні можливо до 3 січня. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -5°, а на сході країни — і до -8°. Вдень очікується близько 0° або слабкий плюс.
До Різдва, 6 і 7 січня, нічна температура значно знизиться — до -3°...-8°, на сході-до -10°. Вдень буде близько 0°.
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- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк+1°... -4°
- Житомир+5°... 0°
- Запоріжжя+3°... -1°
- Івано-Франківськ+4°... +3°
- Київ+3°... -2°
- Кропивницький+2°... -3°
- Луганськ+2°... -3°
- Луцьк+7°... +4°
- Львів+6°... +4°
- Миколаїв+7°... -1°
- Одеса+7°... +3°
- Полтава+1°... -2°
- Рівне+7°... +2°
- Сімферополь+12°... +5°
- Суми0°... -3°
- Тернопіль+7°... +3°
- Харків+1°... -2°
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- Хмельницький+7°... +1°
- Черкаси+3°... -2°
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