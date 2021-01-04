В Укргідрометцентрі уточнили погоду на Різдво: в Україні буде тепло і дощитиме

Морозів не очікується.

В Україні не очікується похолодання на Різдво / Фото УНІАН

Погода на православне Різдво в Україні буде теплою і дощовою.

Про це повідомив провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило, передає Обозреватель.

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За його прогнозами, в перших числах січня очікується невелике похолодання, але напередодні Різдва 7 січня почнеться новий період потепління.

"Не те, щоб зовсім тепло. Просто будуть більш теплі повітряні маси. Різдвяні вихідні будуть з опадами переважно у вигляді дощу або мокрого снігу", - уточнив синоптик.

У ніч напередодні Різдва, в Різдвяний Святвечір 6 січня, він спрогнозував температуру повітря близько 0 градусів,"морозів не очікується". Вдень 6 та 7 січня на території України дощитиме.

Прогноз погоди на Різдво від Наталії Голені

Зниження температури в Україні можливо до 3 січня. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -5°, а на сході країни — і до -8°. Вдень очікується близько 0° або слабкий плюс.

До Різдва, 6 і 7 січня, нічна температура значно знизиться — до -3°...-8°, на сході-до -10°. Вдень буде близько 0°.