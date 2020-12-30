Значно похолодає: синоптик розповіла українцям про погоду на Різдво

Зниження температури можливе вже до 3 січня.

На Різдво значно похолодає / фото УНІАН

В останні дні 2020-го і на початку 2021 року стоятиме майже весняна погода.

Про це розповіла заступник начальника метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, передають ФАКТИ.

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Зниження температури можливе до 3 січня. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -5°, а на сході країни — і до -8°. Вдень очікується близько 0° або слабкий плюс. А найближчим часом, до 2 січня, буде переважно плюсова температура: від +3° до +8°, на півдні — навіть до +13°.

"Справжня зима на Новий рік буде в Карпатах, де 30 та 31 грудня очікується суттєвий сніг. У новорічну ніч на півночі країни, а також у столиці можливий дощ з мокрим снігом", - каже синоптик.

До Різдва, 6 і 7 січня, нічна температура значно знизиться — до -3°...-8°, на сході-до -10°. Вдень буде близько 0°.

Погода в Україні в новорічну ніч від Наталії Діденко

Новорічна погода в більшості областей України буде весняною. Температура повітря в денні години і 31 грудня, і 1 січня коливатиметься в межах +4°...+10°.

Більш свіже повітря очікується в східних областях - до 0°...-3°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1°...+4°.

Найтеплішим Новий рік передбачається у південній частині, температурний максимум до + 7°...+ 12°, в Криму до +12°...+15°.

У західних областях температура повітря трохи знизиться, тому підвищиться ймовірність снігу.

"В Україну прийде циклон на ім'я Кіра. Спочатку дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть 31 грудня в західних областях України. На решті території без істотних опадів, максимум - мряка", - написала синоптик.

А протягом ночі і дня 1 січня дощі просунуться вглиб країни. На сході опадів не очікується. А на Дніпропетровщину та Запоріжжя опади дійдуть вже пізно ввечері 1 січня або вночі 2 січня.