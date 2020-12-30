Значно похолодає: синоптик розповіла українцям про погоду на Різдво
Зниження температури можливе вже до 3 січня.
В останні дні 2020-го і на початку 2021 року стоятиме майже весняна погода.
Про це розповіла заступник начальника метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, передають ФАКТИ.
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Зниження температури можливе до 3 січня. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -5°, а на сході країни — і до -8°. Вдень очікується близько 0° або слабкий плюс. А найближчим часом, до 2 січня, буде переважно плюсова температура: від +3° до +8°, на півдні — навіть до +13°.
"Справжня зима на Новий рік буде в Карпатах, де 30 та 31 грудня очікується суттєвий сніг. У новорічну ніч на півночі країни, а також у столиці можливий дощ з мокрим снігом", - каже синоптик.
До Різдва, 6 і 7 січня, нічна температура значно знизиться — до -3°...-8°, на сході-до -10°. Вдень буде близько 0°.
Погода в Україні в новорічну ніч від Наталії Діденко
Новорічна погода в більшості областей України буде весняною. Температура повітря в денні години і 31 грудня, і 1 січня коливатиметься в межах +4°...+10°.
Більш свіже повітря очікується в східних областях - до 0°...-3°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1°...+4°.
Найтеплішим Новий рік передбачається у південній частині, температурний максимум до + 7°...+ 12°, в Криму до +12°...+15°.
У західних областях температура повітря трохи знизиться, тому підвищиться ймовірність снігу.
"В Україну прийде циклон на ім'я Кіра. Спочатку дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть 31 грудня в західних областях України. На решті території без істотних опадів, максимум - мряка", - написала синоптик.
А протягом ночі і дня 1 січня дощі просунуться вглиб країни. На сході опадів не очікується. А на Дніпропетровщину та Запоріжжя опади дійдуть вже пізно ввечері 1 січня або вночі 2 січня.
- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+7°... +1°
- Донецьк+4°... -4°
- Житомир+6°... +5°
- Запоріжжя+7°... 0°
- Івано-Франківськ+8°... +2°
- Київ+7°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+1°... -4°
- Луцьк+7°... +2°
- Львів+8°... +3°
- Миколаїв+12°... +7°
- Одеса+10°... +7°
- Полтава+4°... 0°
- Рівне+5°... +2°
- Сімферополь+15°... +5°
- Суми+3°... +1°
- Тернопіль+7°... +1°
- Харків+3°... -1°
- Херсон+12°... +6°
- Хмельницький+7°... +3°
- Черкаси+8°... +4°
- Чернігів+5°... +4°
- Чернівці+6°... 0°