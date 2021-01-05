Синоптик дала прогноз на Святвечір та розповіла, коли чекати на мороз в Україні

14:20, 5 січня 2021
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В Україні очікується волога туманна погода.

На Святвечір очікується туманна погода / фото УНІАН
На Святвечір очікується туманна погода / фото УНІАН

Завтра, 6 січня, волога погода втримається подекуди з туманами та опадами.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Дощ, подекуди з мокрим снігом очікується 6 січня на півночі України, на крайньому заході та Луганщині. На решті території - без опадів.

На Різдво, 7 січня, циклон охопить практично всю Україну дощем та мокрим снігом та ще й сильним північно-західним вітром.

Температура повітря в Україні завтра коливатиметься в межах +2°...+6°, на сході буде свіжіше, 0°...+3°, на півдні буде по-весняному тепло, +7°...+13°.

На Різдво невелике похолодання передбачається у західній частині України.

"А вже з 9-10 січня поступово знижуватиметься температура повітря практично повсюди і, за попередніми прогнозами, вже Василя, Український Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, ми зустрінемо із морозом", - повідомила вона.

У Києві Святвечір обіцяє бути вологим, з невеликими опадами, на Різдво у столицю також завітає циклон. Тому очікуються опади: дощ та мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні на Різдво: дані Погоди УНІАН

У четвер, 7 січня, на Різдво, всю Україну заллє дощами. Місцями вони посиляться до злив. Денна температура коливатиметься в межах від +2° у західній частині країни і до +13° - в Криму.

У Києві на Різдво - дощ, температура повітря вночі -1°, вдень +3°.

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Автор: Олена Пилипчак

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