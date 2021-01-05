Синоптик дала прогноз на Святвечір та розповіла, коли чекати на мороз в Україні
В Україні очікується волога туманна погода.
Завтра, 6 січня, волога погода втримається подекуди з туманами та опадами.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Дощ, подекуди з мокрим снігом очікується 6 січня на півночі України, на крайньому заході та Луганщині. На решті території - без опадів.
На Різдво, 7 січня, циклон охопить практично всю Україну дощем та мокрим снігом та ще й сильним північно-західним вітром.
Температура повітря в Україні завтра коливатиметься в межах +2°...+6°, на сході буде свіжіше, 0°...+3°, на півдні буде по-весняному тепло, +7°...+13°.
На Різдво невелике похолодання передбачається у західній частині України.
"А вже з 9-10 січня поступово знижуватиметься температура повітря практично повсюди і, за попередніми прогнозами, вже Василя, Український Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, ми зустрінемо із морозом", - повідомила вона.
У Києві Святвечір обіцяє бути вологим, з невеликими опадами, на Різдво у столицю також завітає циклон. Тому очікуються опади: дощ та мокрий сніг.
Прогноз погоди в Україні на Різдво: дані Погоди УНІАН
У четвер, 7 січня, на Різдво, всю Україну заллє дощами. Місцями вони посиляться до злив. Денна температура коливатиметься в межах від +2° у західній частині країни і до +13° - в Криму.
У Києві на Різдво - дощ, температура повітря вночі -1°, вдень +3°.
- Вінниця+1°... 0°
- Дніпро+3°... -1°
- Донецьк+2°... -2°
- Житомир0°... -1°
- Запоріжжя+5°... +1°
- Івано-Франківськ+4°... -1°
- Київ+1°... -1°
- Кропивницький+3°... +1°
- Луганськ+1°... -3°
- Луцьк+4°... 0°
- Львів+5°... +1°
- Миколаїв+7°... +3°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+1°... -2°
- Рівне+3°... 0°
- Сімферополь+14°... +4°
- Суми0°... -4°
- Тернопіль+3°... +1°
- Харків+1°... -3°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницький+1°... 0°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів0°... -3°
- Чернівці+3°... -1°