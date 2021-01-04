В Україні вдарять морози і піде сніг: прогноз погоди на тиждень (карта)

Цього тижня в Україну повернуться опади і морози.

Наприкінці тижня очікується похолодання / фото УНІАН

На початку цього тижня Україну заллє дощами. У п'ятницю почнеться похолодання і в неділю вдарять денні морози до -4°. Північ і захід країни засипле снігом.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У понеділок, 4 січня, всю Україну, крім Львівщини, затягне хмарами. На Чернігівщині та Сумщині пройдуть дощі. Температурний максимум очікується на півдні - тут температура підвищиться до +13°, в центральних областях - до +5°.

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 4 січня / фото УНІАН

У вівторок температура почне падати і в Україну прийдуть дощі. Сухо буде тільки в східних областях. У західних регіонах - місцями зливи.

Прогноз погоди в Україні на 5 січня / фото УНІАН

У середу дощі почнуть відступати і українців порадує сонце. Температура вдень коливатиметься в районі + 2°...+12°.

Прогноз погоди в Україні на 6 січня / фото УНІАН

У четвер, на Різдво, дощі знову повернуться, але цього разу накриють всю Україну з різною інтенсивністю. Температура повітря практично не зміниться.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото УНІАН

У п'ятницю знову визирне сонце, а дощі перемістяться в центр і на схід країни. Почнеться похолодання: місцями температура вже вдень опуститься до 0°.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня / фото УНІАН

У суботу вдарять морози до -2° вдень на Чернігівщині. У Криму температура теж різко впаде до + 3°. У північних регіонах очікується сніг.

Прогноз погоди в Україні на 9 січня / фото УНІАН

У неділю похолодання накриє всю Україну - практично скрізь температура вдень впаде нижче нуля градусів. При цьому жителів західних регіонів порадує сніг.

Прогноз погоди в Україні на 10 січня / фото УНІАН

Народний прогноз

У народному календарі 4 січня - день Анастасії, Діани, Федоти. А сьогоднішній день розкаже про погоду на жовтень. Який день 4 січня - такий і жовтень. За старих часів люди примічали ще й такі зимові погодні особливості. Зима сніжна - літо дощове. Якщо взимку сухо і холодно, влітку сухо і жарко. Якщо зимою тепло - влітку холодно.

У народному календарі 5 січня - день Василя та Емілія. Січень - половина зими. За січневою погодою роблять прогнози на майбутню весну та літо. Здавна помічено, що якщо зима снігова, то буде врожайний рік. Якщо січень сухий и морозний, то літо буде погожим, а якщо другий місяць зими теплий і немає снігу - на холодне літо.

Святвечір. У цей день з ранку починали робити генеральне прибирання, ставили тісто, милися в лазні і одягали все чисте. Різдво не можна зустрічати в чорному одязі, щоб не накликати хвороби і всякі інші неприємні сюрпризи. Зоряне небо в різдвяний святвечір віщує добрий врожай ягід і великий приплід у худоби. З святвечора до 14 січня не рекомендується вимітати сміття з хати. Все сміття, зібраний в купу, треба було спалити у дворі. Дивляться після вечері у вікно: якщо чисте й зоряне небо, то буде сухе й урожайне літо, і навпаки. Сніг іде — врожай на яблука. Ожеледь на деревах — вродять горіхи й садовина.

7 січня - Різдво Христове. У цей день ходять від хати до хати, від родини до родини колядники, сповіщають про Різдвяні свята, бажаючи господарям щастя, здоров’я, достатку День на Різдво сонячний — дорід на хліб. Якщо до Різдва буде багато бурульок під стріхою, добре вродить ярина, особливо ячмінь. Заметіль на Різдво — бджоли будуть гарно роїтися. Іній на дві неділі перед Різдвом рясний — перед Петром (12 липня) на гречці буде рясний цвіт. Морозів різдвяних нема — весна буде холодна. Ніч на Різдво світла — будуть несучі кури, темна — молочні корови, а завірюхою — бджоли будуть добре роїтися; небо зоряне — врожай на горох і сочевицю. Різдво збігається з настанням молодика — рік буде неврожайний. Тепло на Різдво — весна буде холодна. Яка погода після Різдва, така буде й після Петра: як по Різдві, так і по Петрові. На Різдво завірюха — бджоли добре роїтимуться.

8 січня - Собор Пресвятої Богородиці і св. Йосифа Обручника Якщо цей день ясний буде, то буде хороший урожай проса, а якщо похмурий, то недорід його.

9 січня - День святого апостола, первомученика і архідиякона Стефана. В цей день казали наші предки казали — «Степан теше», і ставили 12 колів чи жердин в полі або на ставку, як для курячого гнізда. А дівчата зливали воду в середину круга, змиваючи тугу з серця.

У народному календарі 10 січня — день Гната, Юхима і Петра. В цей день птахи підкажуть, якою буде погода: Снігур заспівав — на хуртовину. Сорока під стріху лізе — на заметіль. Горобці дружно разчирикались — до відлиги. Ворона завжди сідає носом до вітру. Ворони і галки зимою в'ються в повітрі — перед снігом; сідають на сніг — до відлиги; сідають на верхів'я дерев — до морозу, на нижні гілки — до вітру.

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