Початок весни буде морозним: синоптик дав прогноз на березень в Україні
За словами Горбаня, точно передбачити погодну картину на весь перший місяць весни - непросте завдання.
В Україні початок весни в 2021 році буде морозним, температура повітря може опускатися до -7°.
Про це заявив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Апостроф".
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За його словами, точно передбачити погодну картину на весь перший місяць весни - завдання не з легких, оскільки важливу роль відіграє несподіваний фактор - тонни снігу.
"Перші сім днів березня очікується мінусова температура: 1 і 2 березня буде близько 0°, а з 3 по 7 березня - до -5°...-7°",- зазначив Леонід Горбань.
Синоптик додав, що в березні є період дощів, і якщо вони підуть - буде проблема.
"Київська дамба трошки потече. Хоча є така давня народна прикмета: якщо Старий Новий рік випадає під молодий місяць, то чекайте великої води. А в цьому році навпаки: 13 січня був старий місяць", - пояснив Горбань.
Прогноз погоди в Україні на 8 березня
Погода в Україні в Міжнародний жіночий день, 8 березня, буде холодною і мокрою - вдень температура опуститься до -3 градусів.
За словами начальника відділу агрометеорології Українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко, 6-8 березня очікується невеликий мокрий сніг або дощ.
Як розповіла синоптик, на півдні температура може піднятися до +8 градусів, а на решті території України буде до -3 градусів. Вночі температура повітря опуститься до -6.
"Це абсолютно типова погода для передвесни. Але прогноз попередній, він може помінятися вже завтра. До 4 березня погода буде приблизно такою - близько 0 градусів", - розповіла Адаменко.
Також вона зазначила, що справжню весну доведеться ще почекати кілька тижнів.
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