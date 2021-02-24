"Абсолютно типова погода для передвесни": синоптик дала прогноз на 8 березня в Україні

За словами Адаменка, справжню весну доведеться ще почекати кілька тижнів.

Синоптик каже, що справжню весну ще доведеться почекати / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Україні у Міжнародний жіночий день, 8 березня, буде холодною і мокрою - вдень температура опуститься до -3 градусів.

Про це розповіла начальник відділу агрометеорології Українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко, передає OBOZREVATEL.

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За її словами, 6-8 березня очікується невеликий мокрий сніг або дощ.

Як розповіла синоптик, на півдні температура може піднятися до +8 градусів, а на решті території України буде до -3 градусів. Вночі температура повітря опуститься до -6.

"Це абсолютно типова погода для передвесни. Але прогноз попередній, він може змінитися вже завтра. До 4 березня погода буде приблизно такою - близько 0 градусів",- розповіла Адаменко.

Також вона зазначила, що справжню весну доведеться ще почекати кілька тижнів.

Початок весни в Україні

В Україну після сильних морозів йде потепління. Весна в Україні вже "майже стартувала".