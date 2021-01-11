Сьогодні в Києві температура не підніметься вище 0°

Опадів не очікується.

Сьогодні в Києві очікується похмура погода / Фото УНІАН

У понеділок, 11 січня, в Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів опустяться до 0°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -3°, а вдень підніметься максимум до 0°. Без опадів.

Вітер західного напрямку зі швидкістю до 2,4 м/с.

Атмосферний тиск - 752 мм рт. ст.

Народний прогноз на 11 січня

11 січня у народному календарі - день пам'яті 14 тисяч віфлеємських немовлят, які були убиті царем Іродом у 1 столітті н.е., коли жорстокий цар припускав, що серед них опиниться Ісус Христос. А наші пращури вважали, що саме у цей день нечиста сила робиться особливо жорстокою. Тому 11 січня прийнято було підпалювати коли, які, згораючи, проганяли зло.

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