Завтра в Києві потеплішає до +5°

Опадів у столиці не передбачається.

Завтра в Києві буде тепла погода / Фото УНІАН

У п'ятницю, 25 грудня, в Києві очікується суцільна хмарність. Стовпчики термометрів підвищаться до +5°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень - підніметься максимум до +5°. Без опадів.

Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю до 4,2 м/с.

Атмосферний тиск - 739 мм рт. ст.

Народний прогноз на 25 грудня

25 грудня — Спиридона Сонцеворота. Цього дня сонце повертає на літо, а зима — на холод. Із цього дня потроху починає додаватися день і зменшуватися ніч: Після Сонцестояння хоч на курячий крок, так прибуде день. Якщо на Спиридона світло, то Новий рік буде морозним, ясним, а коли похмуро і на деревах іній — похмурим і теплим. Якщо ніч ясна, то зима буде холодна, а літо жарке; як темна — зима тепла, а літо похмуре. По погоді перших 12-ти днів, наступних за днем Спиридона, судять про погоду кожного з 12-ти місяців наступного року.

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