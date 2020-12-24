Завтра в Києві потеплішає до +5°
Опадів у столиці не передбачається.
У п'ятницю, 25 грудня, в Києві очікується суцільна хмарність. Стовпчики термометрів підвищаться до +5°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Україну накриють зливи та мокрий сніг: прогноз погоди на завтра (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень - підніметься максимум до +5°. Без опадів.
Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю до 4,2 м/с.
Атмосферний тиск - 739 мм рт. ст.
Народний прогноз на 25 грудня
25 грудня — Спиридона Сонцеворота. Цього дня сонце повертає на літо, а зима — на холод. Із цього дня потроху починає додаватися день і зменшуватися ніч: Після Сонцестояння хоч на курячий крок, так прибуде день. Якщо на Спиридона світло, то Новий рік буде морозним, ясним, а коли похмуро і на деревах іній — похмурим і теплим. Якщо ніч ясна, то зима буде холодна, а літо жарке; як темна — зима тепла, а літо похмуре. По погоді перших 12-ти днів, наступних за днем Спиридона, судять про погоду кожного з 12-ти місяців наступного року.
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- Вінниця+3°... +2°
- Дніпро0°... -3°
- Донецьк-2°... -11°
- Житомир+3°... +1°
- Запоріжжя0°... -2°
- Івано-Франківськ+7°... +3°
- Київ+2°... +1°
- Кропивницький+1°... 0°
- Луганськ-3°... -14°
- Луцьк+7°... +3°
- Львів+9°... +3°
- Миколаїв+5°... +3°
- Одеса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+6°... +3°
- Сімферополь+4°... +3°
- Суми-2°... -3°
- Тернопіль+5°... +3°
- Харків-1°... -5°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницький+2°... +1°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+1°... 0°
- Чернівці+7°... +3°