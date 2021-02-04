Температура в Києві впаде до -12°: прогноз погоди на завтра
Киян очікує хмарна погода.
У п'ятницю, 5 лютого, в Києві вдень похолодає до -5°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -12°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -5°.
Весь день буде спостерігатися хмарність.
Швидкість вітру вдень складе 4,1 м/с.
Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 5 лютого
5 лютого - в цей день птахи сидять на снігу - до відлиги.
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