Температура в Києві впаде до -12°: прогноз погоди на завтра

Киян очікує хмарна погода.

У Києві вдарить легкий мороз / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 5 лютого, в Києві вдень похолодає до -5°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -12°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -5°.

Весь день буде спостерігатися хмарність.

Швидкість вітру вдень складе 4,1 м/с.

Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 5 лютого

5 лютого - в цей день птахи сидять на снігу - до відлиги.

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