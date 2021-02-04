Температура в Києві впаде до -12°: прогноз погоди на завтра

17:00, 4 лютого 2021
154

Киян очікує хмарна погода.

У Києві вдарить легкий мороз / Фото ua.depositphotos.com
У Києві вдарить легкий мороз / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 5 лютого, в Києві вдень похолодає до -5°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Зимова погода повертається: в Україні вдарить мороз до -15°, у двох областях під сніг (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -12°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -5°.

Весь день буде спостерігатися хмарність.

Швидкість вітру вдень складе 4,1 м/с.

Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 5 лютого

5 лютого - в цей день птахи сидять на снігу - до відлиги.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптикморозипогода в Україніпогода у Києвіпрогноз погоди в Києвіпогода на завтрамороз в Україні
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+1°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
63 %
750 мм
4.3 м/с
2 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся