Завтра у Києві - похмуро, температура підвищиться до -2°

17:00, 8 лютого 2021
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Вночі температура впаде до -6°.

Завтра в Києві очікується похмура морозна погода / фото УНІАН / Денис Прядко
Завтра в Києві очікується похмура морозна погода / фото УНІАН / Денис Прядко

У вівторок, 9 лютого, в Києві вдень потеплішає до -2°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Завтра в Україні потеплішає та декілька областей заллють дощі (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -6°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -2°.

Весь день буде спостерігатися хмарність.

Швидкість вітру вдень складе 4,2 м/с.

Атмосферний тиск 736 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 9 лютого

Якщо хмари в цей день йдуть проти вітру - до хуртовини.

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Автор: Олена Пилипчак

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