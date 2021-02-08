Завтра у Києві - похмуро, температура підвищиться до -2°
Вночі температура впаде до -6°.
У вівторок, 9 лютого, в Києві вдень потеплішає до -2°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Завтра в Україні потеплішає та декілька областей заллють дощі (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -6°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -2°.
Весь день буде спостерігатися хмарність.
Швидкість вітру вдень складе 4,2 м/с.
Атмосферний тиск 736 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 9 лютого
Якщо хмари в цей день йдуть проти вітру - до хуртовини.
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Вологість:65 %
Тиск:759 мм
Вітер: 3.6 м/с
Ймовірність опадів:3 %
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