Грудень принесе мокрий сніг у дві області: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)

16:30, 30 листопада 2020
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Зима почнеться з прохолодної вологої погоди.

Початок зими порадує українців снігом / фото УНІАН
Початок зими порадує українців снігом / фото УНІАН

У вівторок, 1 грудня, в західному регіоні України визирне сонце: очікується приємна ясна погода з температурою 0°...+2°. Дощ зі снігом пройде тільки в Черкаській та Одеській областях, на решті території - без опадів. 

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Зима в Україні почнеться з похолодання та снігу: прогноз погоди на тиждень (карта)

  • У Києві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень 0°.
  • У Чернігові - мінлива хмарність, температура повітря вночі вночі -3°, вдень +1°.
  • У Львові у вівторок сонячно, вночі -7°, вдень +1°.
  • У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень +1°.
  • У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень 0°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -6°, вдень 0°, сонячно.
  • У Хмельницькому завтра вночі -5°, вдень 0°, сонячно.
  • В Івано-Франківську завтра вночі -7°, вдень +2°, ясна сонячна погода.
  • У Чернівцях у вівторок мінлива хмарність, вночі -4°, вдень +1°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -3°...0°.
  • У Житомирі у вівторок мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень 0°.
  • У Черкасах вночі -1°, вдень +1°, дощ зі снігом.
  • У Кропивницькому похмуро, температура вночі -1°, вдень +2°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+3°.
  • В Одесі 1 грудня можливий мокрий сніг, температура вночі +1°, вдень +2°.
  • У Херсоні у вівторок вночі +2°, вдень +6°, хмарно.
  • У Миколаєві завтра хмарно, вночі +1°, вдень +5°.
  • У Запоріжжі хмарно, температура вночі -1°, вдень +3°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+3°.
  • У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +1°.
  • У Дніпрі похмуро, температура вночі -1°, вдень +3°.
  • У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, злива, +1°...+7°.
  • У Краматорську завтра хмарно, температура вночі -2°, вдень +1°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно, температура вночі -4°, вдень 0°.
Погода в Україні на завтра, 1 грудня / фото УНІАН
Погода в Україні на завтра, 1 грудня / фото УНІАН

1 грудня — Платона і Романа. Який перший день грудня, така і вся зима буде. Якщо зранку тепло — буде відлига на початку зими; холод та метелиця всередині дня — такою ж буде середина зими; під вечір захурделить — зима ітиме від нас неохоче. У цей день овочівники радять садити цибулю на вигонку. Сіяти насіння на зелень — петрушку, ревінь, кріп.

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Автор: Олена Пилипчак

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