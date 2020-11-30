Грудень принесе мокрий сніг у дві області: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
Зима почнеться з прохолодної вологої погоди.
У вівторок, 1 грудня, в західному регіоні України визирне сонце: очікується приємна ясна погода з температурою 0°...+2°. Дощ зі снігом пройде тільки в Черкаській та Одеській областях, на решті території - без опадів.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Зима в Україні почнеться з похолодання та снігу: прогноз погоди на тиждень (карта)
- У Києві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень 0°.
- У Чернігові - мінлива хмарність, температура повітря вночі вночі -3°, вдень +1°.
- У Львові у вівторок сонячно, вночі -7°, вдень +1°.
- У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень +1°.
- У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень 0°.
- У Тернополі температура повітря вночі -6°, вдень 0°, сонячно.
- У Хмельницькому завтра вночі -5°, вдень 0°, сонячно.
- В Івано-Франківську завтра вночі -7°, вдень +2°, ясна сонячна погода.
- У Чернівцях у вівторок мінлива хмарність, вночі -4°, вдень +1°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -3°...0°.
- У Житомирі у вівторок мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень 0°.
- У Черкасах вночі -1°, вдень +1°, дощ зі снігом.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі -1°, вдень +2°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+3°.
- В Одесі 1 грудня можливий мокрий сніг, температура вночі +1°, вдень +2°.
- У Херсоні у вівторок вночі +2°, вдень +6°, хмарно.
- У Миколаєві завтра хмарно, вночі +1°, вдень +5°.
- У Запоріжжі хмарно, температура вночі -1°, вдень +3°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+3°.
- У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +1°.
- У Дніпрі похмуро, температура вночі -1°, вдень +3°.
- У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, злива, +1°...+7°.
- У Краматорську завтра хмарно, температура вночі -2°, вдень +1°.
- У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно, температура вночі -4°, вдень 0°.
1 грудня — Платона і Романа. Який перший день грудня, така і вся зима буде. Якщо зранку тепло — буде відлига на початку зими; холод та метелиця всередині дня — такою ж буде середина зими; під вечір захурделить — зима ітиме від нас неохоче. У цей день овочівники радять садити цибулю на вигонку. Сіяти насіння на зелень — петрушку, ревінь, кріп.
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Погода в Україні
- Вінниця+1°... -5°
- Дніпро+6°... +2°
- Донецьк+5°... -2°
- Житомир+1°... -3°
- Запоріжжя+7°... +1°
- Івано-Франківськ+2°... -6°
- Київ+1°... -3°
- Кропивницький+1°... -2°
- Луганськ+3°... -4°
- Луцьк+1°... -4°
- Львів0°... -6°
- Миколаїв+5°... +2°
- Одеса+4°... 0°
- Полтава+5°... +2°
- Рівне0°... -6°
- Сімферополь+14°... +1°
- Суми+4°... +1°
- Тернопіль+1°... -6°
- Харків+5°... -1°
- Херсон+8°... +5°
- Хмельницький0°... -6°
- Черкаси+1°... -2°
- Чернігів+2°... -3°
- Чернівці+1°... -5°
+11°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+11 °
Мін./mакс. температура:+3° / +17°
Вологість:87 %
Тиск:753 мм
Вітер: 6.4 м/с
Ймовірність опадів:82 %
Схід:07:09
Захід16:47
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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