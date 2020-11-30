Грудень принесе мокрий сніг у дві області: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)

Зима почнеться з прохолодної вологої погоди.

Початок зими порадує українців снігом / фото УНІАН

У вівторок, 1 грудня, в західному регіоні України визирне сонце: очікується приємна ясна погода з температурою 0°...+2°. Дощ зі снігом пройде тільки в Черкаській та Одеській областях, на решті території - без опадів.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень 0°.

У Чернігові - мінлива хмарність, температура повітря вночі вночі -3°, вдень +1°.

У Львові у вівторок сонячно, вночі -7°, вдень +1°.

У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень +1°.

У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень 0°.

У Тернополі температура повітря вночі -6°, вдень 0°, сонячно.

У Хмельницькому завтра вночі -5°, вдень 0°, сонячно.

В Івано-Франківську завтра вночі -7°, вдень +2°, ясна сонячна погода.

У Чернівцях у вівторок мінлива хмарність, вночі -4°, вдень +1°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -3°...0°.

У Житомирі у вівторок мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень 0°.

У Черкасах вночі -1°, вдень +1°, дощ зі снігом.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі -1°, вдень +2°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+3°.

В Одесі 1 грудня можливий мокрий сніг, температура вночі +1°, вдень +2°.

У Херсоні у вівторок вночі +2°, вдень +6°, хмарно.

У Миколаєві завтра хмарно, вночі +1°, вдень +5°.

У Запоріжжі хмарно, температура вночі -1°, вдень +3°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+3°.

У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +1°.

У Дніпрі похмуро, температура вночі -1°, вдень +3°.

У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, злива, +1°...+7°.

У Краматорську завтра хмарно, температура вночі -2°, вдень +1°.

У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно, температура вночі -4°, вдень 0°.

Погода в Україні на завтра, 1 грудня / фото УНІАН

1 грудня — Платона і Романа. Який перший день грудня, така і вся зима буде. Якщо зранку тепло — буде відлига на початку зими; холод та метелиця всередині дня — такою ж буде середина зими; під вечір захурделить — зима ітиме від нас неохоче. У цей день овочівники радять садити цибулю на вигонку. Сіяти насіння на зелень — петрушку, ревінь, кріп.

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