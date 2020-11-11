Через похолодання очікується паморозь: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

12:12, 11 листопада 2020
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Похолодання в країні продовжується.

Завтра подекуди очікується паморозь / фото УНІАН
Завтра подекуди очікується паморозь / фото УНІАН

Антициклон блокує опади в Україні, тому завтра, 12 листопада, по всій території країни - без дощів. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Очікується південно-східний помірний вітер та тумани.

"В окремих районах через похолодання і стаціонування антициклону очікується одне з найкрасивіших метеорологічних явищ - паморозь", - зазначила синоптик.

Температура повітря в Україні поступово знижуватиметься. Вночі 12 листопада до -3°...+4°, вдень до +3°...+8°.

У Києві в четвер опади малоймовірні. Найближчої ночі очікується 0°...+3°, завтра вдень +3°...+6°.

До кінця тижня в Україні - без істотних опадів, холоднішатиме далі.

Сильні тумани в Україні

Сьогодні, 11 листопада вночі та вранці на Правобережжі України очікується туман, видимість 200-500 м. Синоптики віднесли такі погодні умови до І рівня небезпечності - жовтого.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Довідка УНІАН. Небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності – це явища погоди, які створюють певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу країни.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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