Жовтий рівень небезпеки: синоптики попереджають про сильні тумани в Україні
Такі погодні умови можуть порушити рух транспорту.
Сьогодні, 11 листопада вночі та вранці на Правобережжі України очікується туман, видимість 200-500 м. Синоптики віднесли такі погодні умови до І рівня небезпечності - жовтого.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані УкрГідрометцентру.
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Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Довідка УНІАН. Небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності – це явища погоди, які створюють певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу країни.
Що робити при тумані
Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів. Також рекомендується під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію.
Прогноз погоди на 11 листопада: дані Погоди УНІАН
У середу, 11 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями. Абсолютна хмарність тільки у Львові. Стовпчики термометрів піднімуться до + 6° в центрі, і до +9° - у південних областях.
- Вінниця+8°... +2°
- Дніпро+5°... +1°
- Донецьк+7°... -1°
- Житомир+8°... +1°
- Запоріжжя+6°... +1°
- Івано-Франківськ+7°... +1°
- Київ+6°... +1°
- Кропивницький+6°... -1°
- Луганськ+5°... 0°
- Луцьк+8°... +2°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+8°... 0°
- Одеса+9°... +5°
- Полтава+5°... 0°
- Рівне+7°... 0°
- Сімферополь+8°... +2°
- Суми+3°... -1°
- Тернопіль+7°... 0°
- Харків+5°... -2°
- Херсон+9°... +1°
- Хмельницький+7°... +2°
- Черкаси+6°... +2°
- Чернігів+4°... 0°
- Чернівці+8°... -1°