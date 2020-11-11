Жовтий рівень небезпеки: синоптики попереджають про сильні тумани в Україні

Такі погодні умови можуть порушити рух транспорту.

Сьогодні в Україні очікуються сильні тумани / фото УНІАН

Сьогодні, 11 листопада вночі та вранці на Правобережжі України очікується туман, видимість 200-500 м. Синоптики віднесли такі погодні умови до І рівня небезпечності - жовтого.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані УкрГідрометцентру.

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Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Довідка УНІАН. Небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності – це явища погоди, які створюють певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу країни.

Що робити при тумані

Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів. Також рекомендується під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Прогноз погоди на 11 листопада: дані Погоди УНІАН

У середу, 11 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями. Абсолютна хмарність тільки у Львові. Стовпчики термометрів піднімуться до + 6° в центрі, і до +9° - у південних областях.