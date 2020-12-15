Дощі та сніг різко відступлять: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
Українців у середу очікує суха прохолодна погода.
У середу, 16 грудня, на більшій половині території України - хмарно, в західних і центральних регіонах визирне сонце. Середня температура по країні +2°, навіть у Криму вона впаде до +3°. Опадів не очікується.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Без снігу та крижаних дощів: синоптик розповіла про антициклон Yadigar, який накрив Україну
- У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
- У Львові в середу - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +3°.
- У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +3°.
- У Рівному в середу мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +2°.
- У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +1°, хмарно.
- У Хмельницькому завтра вночі 0°, вдень +2°, хмарно.
- В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +2°, хмарно.
- У Чернівцях у середу - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +3°.
- У Вінниці завтра мінлива хмарність, -1°...+3°.
- У Житомирі в середу буде хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +3°.
- У Черкасах вночі -2°, вдень 0°, хмарно.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі -3°, вдень -1°.
- У Полтаві завтра похмуро, температура повітря -3°...-1°.
- В Одесі 16 грудня - хмарно, температура вночі -1°, вдень 0°.
- У Херсоні в середу вночі -2°, вдень +1°, хмарно.
- У Миколаєві завтра хмарно, вночі -2°, вдень +1°.
- У Запоріжжі - хмарно, температура вночі -2°, вдень 0°.
- У Сумах завтра похмуро, температура повітря -3°...0°.
- У Харкові - хмарно, температура вночі -4°, вдень -1°.
- У Дніпрі - хмарно, температура вночі -3°, вдень 0°.
- У Сімферополі в середу буде мінлива хмарність, -2°...+3°.
- У Краматорську - похмуро, температура вночі -4°, вдень -1°.
- У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -5°, вдень -1°.
16 грудня — Івана Мовчальника. Вірними синоптиками, особливо для прогнозу на найближчий час, є тварини. Кішка в грубку — холоднеча на двір; кішка клубком — на мороз. І чекайте морозу, якщо кішка під час сну закриває лапкою мордочку. Кішка лягає на підлогу, міцно спить; лежить посеред кімнати, відкинувши хвіст; лежить животом догори; сідає на підвіконня і дивиться у вікно — до потепління. А якщо кішка шкребе підлогу, то буде хуртовина.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Якщо завтра піде сніг, то він "лежатиме 110 днів" – народний синоптик
- У Харкові вулиці перетворилися на ковзанку - місцеві катаються тротуарами на ковзанах (відео)
- Негода не відступає: українців попередили про сильний туман і ожеледицю
- Крижаний дощ йшов всю ніч: через обмерзання проводів у Харкові зупинилися тролейбуси (відео)
- Дроти під льодом і ожеледь: у Сумах не ходить електротранспорт, частина міжміських рейсів скасована (відео)
- Вінниця+2°... -2°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк0°... -4°
- Житомир+2°... -1°
- Запоріжжя+2°... -2°
- Івано-Франківськ+3°... -2°
- Київ+2°... -1°
- Кропивницький+1°... -2°
- Луганськ0°... -4°
- Луцьк+3°... -1°
- Львів+2°... -1°
- Миколаїв+4°... -1°
- Одеса+4°... -1°
- Полтава0°... -3°
- Рівне+2°... -1°
- Сімферополь+7°... -1°
- Суми-1°... -3°
- Тернопіль+3°... -1°
- Харків0°... -4°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницький+3°... -1°
- Черкаси+1°... -2°
- Чернігів+2°... -1°
- Чернівці+5°... -2°