Дощі та сніг різко відступлять: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)

16:30, 15 грудня 2020
34
Прослушать
Остановить

Українців у середу очікує суха прохолодна погода.

Завтра в Україні буде хмарний день / фото УНІАН
Завтра в Україні буде хмарний день / фото УНІАН

У середу, 16 грудня, на більшій половині території України - хмарно, в західних і центральних регіонах визирне сонце. Середня температура по країні +2°, навіть у Криму вона впаде до +3°. Опадів не очікується.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Без снігу та крижаних дощів: синоптик розповіла про антициклон Yadigar, який накрив Україну

  • У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
  • У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
  • У Львові в середу - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +3°.
  • У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +3°.
  • У Рівному в середу мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +2°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +1°, хмарно.
  • У Хмельницькому завтра вночі 0°, вдень +2°, хмарно.
  • В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +2°, хмарно.
  • У Чернівцях у середу - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +3°.
  • У Вінниці завтра мінлива хмарність, -1°...+3°.
  • У Житомирі в середу буде хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +3°.
  • У Черкасах вночі -2°, вдень 0°, хмарно.
  • У Кропивницькому похмуро, температура вночі -3°, вдень -1°.
  • У Полтаві завтра похмуро, температура повітря -3°...-1°.
  • В Одесі 16 грудня - хмарно, температура вночі -1°, вдень 0°.
  • У Херсоні в середу вночі -2°, вдень +1°, хмарно.
  • У Миколаєві завтра хмарно, вночі -2°, вдень +1°.
  • У Запоріжжі - хмарно, температура вночі -2°, вдень 0°.
  • У Сумах завтра похмуро, температура повітря -3°...0°.
  • У Харкові - хмарно, температура вночі -4°, вдень -1°.
  • У Дніпрі - хмарно, температура вночі -3°, вдень 0°.
  • У Сімферополі в середу буде мінлива хмарність, -2°...+3°.
  • У Краматорську - похмуро, температура вночі -4°, вдень -1°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -5°, вдень -1°.
Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото УНІАН

16 грудня — Івана Мовчальника. Вірними синоптиками, особливо для прогнозу на найближчий час, є тварини. Кішка в грубку — холоднеча на двір; кішка клубком — на мороз. І чекайте морозу, якщо кішка під час сну закриває лапкою мордочку. Кішка лягає на підлогу, міцно спить; лежить посеред кімнати, відкинувши хвіст; лежить животом догори; сідає на підвіконня і дивиться у вікно — до потепління. А якщо кішка шкребе підлогу, то буде хуртовина.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: синоптикгруденьпрогноз погодипогода в Одесіпогода у Львовіпогода у Києвіпогода на завтразима в Україні
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+2°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
58 %
758 мм
3.7 м/с
3 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять