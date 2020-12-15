Дощі та сніг різко відступлять: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)

Українців у середу очікує суха прохолодна погода.

Завтра в Україні буде хмарний день / фото УНІАН

У середу, 16 грудня, на більшій половині території України - хмарно, в західних і центральних регіонах визирне сонце. Середня температура по країні +2°, навіть у Криму вона впаде до +3°. Опадів не очікується.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Читайте також Без снігу та крижаних дощів: синоптик розповіла про антициклон Yadigar, який накрив Україну

У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.

У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.

У Львові в середу - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +3°.

У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +3°.

У Рівному в середу мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +2°.

У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +1°, хмарно.

У Хмельницькому завтра вночі 0°, вдень +2°, хмарно.

В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +2°, хмарно.

У Чернівцях у середу - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +3°.

У Вінниці завтра мінлива хмарність, -1°...+3°.

У Житомирі в середу буде хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +3°.

У Черкасах вночі -2°, вдень 0°, хмарно.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі -3°, вдень -1°.

У Полтаві завтра похмуро, температура повітря -3°...-1°.

В Одесі 16 грудня - хмарно, температура вночі -1°, вдень 0°.

У Херсоні в середу вночі -2°, вдень +1°, хмарно.

У Миколаєві завтра хмарно, вночі -2°, вдень +1°.

У Запоріжжі - хмарно, температура вночі -2°, вдень 0°.

У Сумах завтра похмуро, температура повітря -3°...0°.

У Харкові - хмарно, температура вночі -4°, вдень -1°.

У Дніпрі - хмарно, температура вночі -3°, вдень 0°.

У Сімферополі в середу буде мінлива хмарність, -2°...+3°.

У Краматорську - похмуро, температура вночі -4°, вдень -1°.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -5°, вдень -1°.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото УНІАН

16 грудня — Івана Мовчальника. Вірними синоптиками, особливо для прогнозу на найближчий час, є тварини. Кішка в грубку — холоднеча на двір; кішка клубком — на мороз. І чекайте морозу, якщо кішка під час сну закриває лапкою мордочку. Кішка лягає на підлогу, міцно спить; лежить посеред кімнати, відкинувши хвіст; лежить животом догори; сідає на підвіконня і дивиться у вікно — до потепління. А якщо кішка шкребе підлогу, то буде хуртовина.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: