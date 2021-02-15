Снігопади припиняться і визирне сонце: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
Але при цьому вночі вдарить сильний мороз.
У вівторок, 16 лютого, снігопади по всій Україні припиняться і практично у всіх областях визирне сонце. Температура вночі впаде до -23°, а вдень до -7°...-14°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Синоптик назвала дату різкого потепління в Україні
- У Києві буде сонячно, температура повітря вночі -19°, вдень -11°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -19°, вдень -13°.
- У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі -9°, вдень -4°.
- У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -11°, вдень -5°.
- У Рівному у вівторок очікується мінлива хмарність, сніг, вночі -13°, вдень -7°.
- У Тернополі 16 лютого вночі буде -15°, вдень -7°, мінлива хмарність.
- У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, вночі -15°, вдень -8°.
- В Івано-Франківську завтра також мінлива хмарність, вночі -14°, вдень -5°.
- У Чернівцях у вівторок - малохмарно, вночі -14°, вдень -5°.
- У Вінниці завтра малохмарно, -18°...-9°.
- У Житомирі у вівторок - мінлива хмарність, температура вночі -16°, вдень -10°.
- У Черкасах - малохмарно, вночі -23°, вдень -14°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -18°, вдень -12°.
- У Полтаві завтра сонце, температура повітря -20°...-12°.
- В Одесі 16 лютого - сонячно, температура вночі -13°, вдень -7°.
- У Херсоні у вівторок вночі -13°, вдень -5°, сонячно.
- У Миколаєві завтра буде сонячно, вночі -15°, вдень -7°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -15°, вдень -7°.
- У Сумах завтра малохмарно, температура повітря -23°...-14°.
- У Харкові - ясно, температура вночі -19°, вдень -10°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -17°, вдень -8°.
- У Сімферополі у вівторок буде малохмарно, -15°...-6°.
- У Краматорську - невелика хмарність, температура вночі -16°, вдень -7°.
- У Сєвєродонецьку практично безхмарно, температура вночі -15°, вдень -7°.
Народні прикмети 16 лютого
16 лютого - день Семена та Ганни. Сніг у цей день віщує дощове літо.
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- Запоріжжя-5°... -13°
- Івано-Франківськ-3°... -15°
- Київ-6°... -18°
- Кропивницький-4°... -16°
- Луганськ-5°... -14°
- Луцьк-4°... -16°
- Львів-3°... -14°
- Миколаїв-1°... -11°
- Одеса-1°... -11°
- Полтава-7°... -18°
- Рівне-6°... -18°
- Сімферополь-5°... -12°
- Суми-9°... -23°
- Тернопіль-4°... -19°
- Харків-7°... -16°
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