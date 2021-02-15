Снігопади припиняться і визирне сонце: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)

Але при цьому вночі вдарить сильний мороз.

Вже завтра снігопади припиняться / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 16 лютого, снігопади по всій Україні припиняться і практично у всіх областях визирне сонце. Температура вночі впаде до -23°, а вдень до -7°...-14°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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У Києві буде сонячно, температура повітря вночі -19°, вдень -11°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -19°, вдень -13°.

У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі -9°, вдень -4°.

У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -11°, вдень -5°.

У Рівному у вівторок очікується мінлива хмарність, сніг, вночі -13°, вдень -7°.

У Тернополі 16 лютого вночі буде -15°, вдень -7°, мінлива хмарність.

У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, вночі -15°, вдень -8°.

В Івано-Франківську завтра також мінлива хмарність, вночі -14°, вдень -5°.

У Чернівцях у вівторок - малохмарно, вночі -14°, вдень -5°.

У Вінниці завтра малохмарно, -18°...-9°.

У Житомирі у вівторок - мінлива хмарність, температура вночі -16°, вдень -10°.

У Черкасах - малохмарно, вночі -23°, вдень -14°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -18°, вдень -12°.

У Полтаві завтра сонце, температура повітря -20°...-12°.

В Одесі 16 лютого - сонячно, температура вночі -13°, вдень -7°.

У Херсоні у вівторок вночі -13°, вдень -5°, сонячно.

У Миколаєві завтра буде сонячно, вночі -15°, вдень -7°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -15°, вдень -7°.

У Сумах завтра малохмарно, температура повітря -23°...-14°.

У Харкові - ясно, температура вночі -19°, вдень -10°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -17°, вдень -8°.

У Сімферополі у вівторок буде малохмарно, -15°...-6°.

У Краматорську - невелика хмарність, температура вночі -16°, вдень -7°.

У Сєвєродонецьку практично безхмарно, температура вночі -15°, вдень -7°.

Прогноз погоди в Україні на 16 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 16 лютого

16 лютого - день Семена та Ганни. Сніг у цей день віщує дощове літо.

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