Морози відступили: завтра в Україні буде тепла погода, одну з областей заллють дощі (карта)
Протягом доби температура буде практично однаковою.
У четвер, 17 грудня, в Україні буде похмуро. Сонце визирне тільки у Львівській, Івано-Франківській, Полтавській, Запорізькій областях і в Криму. Одесу заллє дощами, на решті території - без опадів. Температура коливатиметься близько нуля градусів з максимумом в +5° в Сімферополі і мінімумом у 0° в Сумах.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Відлига охопила майже всю Україну: синоптик розповіла, яка погода чекатиме далі
- У Києві завтра буде хмарно, температура повітря вночі 0°, вдень +3°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
- У Львові в четвер - похмуро, вночі 0°, вдень +3°.
- У Луцьку очікується хмарна погода, вночі 0°, вдень +2°.
- У Рівному в четвер хмарно, вночі 0°, вдень +2°.
- У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +2°, хмарно.
- У Хмельницькому завтра вночі 0°, вдень +2°, хмарно.
- В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +3°, мінлива хмарність.
- У Чернівцях у четвер - хмарно, вночі -1°, вдень +4°.
- У Вінниці завтра хмарно, 0°...+2°.
- У Житомирі в четвер буде хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.
- У Черкасах вночі 0°, вдень +2°, хмарно.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі -1°, вдень +1°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+1°.
- В Одесі 17 грудня - дощ, температура вночі +2°, вдень +4°.
- У Херсоні в четвер вночі 0°, вдень +2°, хмарно.
- У Миколаєві завтра хмарно, вночі +1°, вдень +2°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +1°.
- У Сумах завтра похмуро, температура повітря -3°...+1°.
- У Харкові - хмарно, температура вночі -1°, вдень 0°.
- У Дніпрі - хмарно, температура вночі -2°, вдень 0°.
- У Сімферополі в четвер буде мінлива хмарність, -2°...+5°.
- У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +2°.
- У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно, температура вночі -3°, вдень +1°.
17 грудня — Варвари. Якщо в грудні на Варвари болото, то буде зима красна, як золото. Якщо проти цього дня нічне небо в зорях — чекай холодів, а сліпе й тьмяне — на тепло. Якщо горобці збираються купками на деревах і цвірінькають, то буде тепла зима. Дерева в інеї — урожай на фрукти. Який день на Варвари, такий і на Сави. Яка погода на Варвари, така й на Різдво. Якщо до цього дня сніг не випав — зима буде теплою, а як з'явиться — довгою і холодною. Ясна Варвара до морозу. У цей день за старих часів траплялися найдужчі морози. Про цей день говорили “Варвара мостить, Сава гострить, а Микола гвоздить”.
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- Вінниця+2°... 0°
- Дніпро+1°... -3°
- Донецьк-1°... -3°
- Житомир+3°... 0°
- Запоріжжя+2°... -3°
- Івано-Франківськ+2°... -1°
- Київ+1°... 0°
- Кропивницький0°... -1°
- Луганськ-2°... -6°
- Луцьк+3°... -1°
- Львів+3°... -1°
- Миколаїв+2°... -1°
- Одеса+1°... 0°
- Полтава+1°... -2°
- Рівне+2°... -1°
- Сімферополь+2°... -3°
- Суми0°... -2°
- Тернопіль+2°... -1°
- Харків+1°... -3°
- Херсон+1°... -2°
- Хмельницький+2°... 0°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+4°... 0°