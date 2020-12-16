Морози відступили: завтра в Україні буде тепла погода, одну з областей заллють дощі (карта)

Протягом доби температура буде практично однаковою.

Завтра в Україні буде тепло / фото УНІАН

У четвер, 17 грудня, в Україні буде похмуро. Сонце визирне тільки у Львівській, Івано-Франківській, Полтавській, Запорізькій областях і в Криму. Одесу заллє дощами, на решті території - без опадів. Температура коливатиметься близько нуля градусів з максимумом в +5° в Сімферополі і мінімумом у 0° в Сумах.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра буде хмарно, температура повітря вночі 0°, вдень +3°.

У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.

У Львові в четвер - похмуро, вночі 0°, вдень +3°.

У Луцьку очікується хмарна погода, вночі 0°, вдень +2°.

У Рівному в четвер хмарно, вночі 0°, вдень +2°.

У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +2°, хмарно.

У Хмельницькому завтра вночі 0°, вдень +2°, хмарно.

В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +3°, мінлива хмарність.

У Чернівцях у четвер - хмарно, вночі -1°, вдень +4°.

У Вінниці завтра хмарно, 0°...+2°.

У Житомирі в четвер буде хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.

У Черкасах вночі 0°, вдень +2°, хмарно.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі -1°, вдень +1°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+1°.

В Одесі 17 грудня - дощ, температура вночі +2°, вдень +4°.

У Херсоні в четвер вночі 0°, вдень +2°, хмарно.

У Миколаєві завтра хмарно, вночі +1°, вдень +2°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +1°.

У Сумах завтра похмуро, температура повітря -3°...+1°.

У Харкові - хмарно, температура вночі -1°, вдень 0°.

У Дніпрі - хмарно, температура вночі -2°, вдень 0°.

У Сімферополі в четвер буде мінлива хмарність, -2°...+5°.

У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +2°.

У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно, температура вночі -3°, вдень +1°.

Погода в Україні на 17 грудня / фото УНІАН

17 грудня — Варвари. Якщо в грудні на Варвари болото, то буде зима красна, як золото. Якщо проти цього дня нічне небо в зорях — чекай холодів, а сліпе й тьмяне — на тепло. Якщо горобці збираються купками на деревах і цвірінькають, то буде тепла зима. Дерева в інеї — урожай на фрукти. Який день на Варвари, такий і на Сави. Яка погода на Варвари, така й на Різдво. Якщо до цього дня сніг не випав — зима буде теплою, а як з'явиться — довгою і холодною. Ясна Варвара до морозу. У цей день за старих часів траплялися найдужчі морози. Про цей день говорили “Варвара мостить, Сава гострить, а Микола гвоздить”.

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