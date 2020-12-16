Морози відступили: завтра в Україні буде тепла погода, одну з областей заллють дощі (карта)

16:30, 16 грудня 2020
105
Прослушать
Остановить

Протягом доби температура буде практично однаковою.

Завтра в Україні буде тепло / фото УНІАН
Завтра в Україні буде тепло / фото УНІАН

У четвер, 17 грудня, в Україні буде похмуро. Сонце визирне тільки у Львівській, Івано-Франківській, Полтавській, Запорізькій областях і в Криму. Одесу заллє дощами, на решті території - без опадів. Температура коливатиметься близько нуля градусів з максимумом в +5° в Сімферополі і мінімумом у 0° в Сумах.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Відлига охопила майже всю Україну: синоптик розповіла, яка погода чекатиме далі

  • У Києві завтра буде хмарно, температура повітря вночі 0°, вдень +3°.
  • У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
  • У Львові в четвер - похмуро, вночі 0°, вдень +3°.
  • У Луцьку очікується хмарна погода, вночі 0°, вдень +2°.
  • У Рівному в четвер хмарно, вночі 0°, вдень +2°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +2°, хмарно.
  • У Хмельницькому завтра вночі 0°, вдень +2°, хмарно.
  • В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +3°, мінлива хмарність.
  • У Чернівцях у четвер - хмарно, вночі -1°, вдень +4°.
  • У Вінниці завтра хмарно, 0°...+2°.
  • У Житомирі в четвер буде хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.
  • У Черкасах вночі 0°, вдень +2°, хмарно.
  • У Кропивницькому похмуро, температура вночі -1°, вдень +1°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+1°.
  • В Одесі 17 грудня - дощ, температура вночі +2°, вдень +4°.
  • У Херсоні в четвер вночі 0°, вдень +2°, хмарно.
  • У Миколаєві завтра хмарно, вночі +1°, вдень +2°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +1°.
  • У Сумах завтра похмуро, температура повітря -3°...+1°.
  • У Харкові - хмарно, температура вночі -1°, вдень 0°.
  • У Дніпрі - хмарно, температура вночі -2°, вдень 0°.
  • У Сімферополі в четвер буде мінлива хмарність, -2°...+5°.
  • У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +2°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно, температура вночі -3°, вдень +1°.
Погода в Україні на 17 грудня / фото УНІАН
Погода в Україні на 17 грудня / фото УНІАН

17 грудня — Варвари. Якщо в грудні на Варвари болото, то буде зима красна, як золото. Якщо проти цього дня нічне небо в зорях — чекай холодів, а сліпе й тьмяне — на тепло. Якщо горобці збираються купками на деревах і цвірінькають, то буде тепла зима. Дерева в інеї — урожай на фрукти. Який день на Варвари, такий і на Сави. Яка погода на Варвари, така й на Різдво. Якщо до цього дня сніг не випав — зима буде теплою, а як з'явиться — довгою і холодною. Ясна Варвара до морозу. У цей день за старих часів траплялися найдужчі морози. Про цей день говорили “Варвара мостить, Сава гострить, а Микола гвоздить”.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: дощгруденьпрогноз погодипогода в Одесіпогода у Львовіпогода в Українідощ в Україніпогода у Києвіпрогноз погоди в Києвіпрогноз погоди в Україніпогода на завтразима в Україні
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
-2°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
83 %
761 мм
6.1 м/с
90 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять