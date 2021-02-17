"Україну накриє нова потужна порція холоду": синоптик попередила про новий удар негоди
Перед відлигою Україну накриють сильні морози.
Завтра, 18 лютого, температура повітря після минулої ночі трохи підвищиться, хоча все одно очікується мороз.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Цієї ночі Черкаси стали найхолоднішим містом Європи: температура впала до -29º (карта)
Найближчої ночі в Україні очікується -7°...-14°, на північному сході -15°...-22° градуси, на півдні та заході -3°...-9°, на Закарпатті близько нуля.
Завтра вдень у північних областях -7°...-14° градусів, на решті території -2°...-7° градусів, на півдні -2°...+3°, на Закарпатті та в Криму +1°...+5°.
Снігу четвер ймовірний на заході, у південній частині та подекуди у центральних областях. На решті території - без істотних опадів.
У Києві завтра сильні опади малоймовірні. На дорогах слизько. Вночі та вдень 18-го лютого температура повітря буде приблизно однаковою -10°...-12°. На вечір похолодає до -16°...-18°. У ніч на п'ятницю можливе похолодання до -20°, а на околицях столиці - ще нижче.
"У п'ятницю, 19 лютого, Україну накриє нова потужна порція холоду - стовпчики термометрів опускатимуться місцями до -24°...-29°. А ось з неділі-понеділка до нас прийде відлига і навіть "плюси", - заявила синоптик.
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