"Україну накриє нова потужна порція холоду": синоптик попередила про новий удар негоди

Перед відлигою Україну накриють сильні морози.

На Україну чекають сильні морози та подекуди - снігопади / Фото REUTERS

Завтра, 18 лютого, температура повітря після минулої ночі трохи підвищиться, хоча все одно очікується мороз.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Найближчої ночі в Україні очікується -7°...-14°, на північному сході -15°...-22° градуси, на півдні та заході -3°...-9°, на Закарпатті близько нуля.

Завтра вдень у північних областях -7°...-14° градусів, на решті території -2°...-7° градусів, на півдні -2°...+3°, на Закарпатті та в Криму +1°...+5°.

Снігу четвер ймовірний на заході, у південній частині та подекуди у центральних областях. На решті території - без істотних опадів.

У Києві завтра сильні опади малоймовірні. На дорогах слизько. Вночі та вдень 18-го лютого температура повітря буде приблизно однаковою -10°...-12°. На вечір похолодає до -16°...-18°. У ніч на п'ятницю можливе похолодання до -20°, а на околицях столиці - ще нижче.

"У п'ятницю, 19 лютого, Україну накриє нова потужна порція холоду - стовпчики термометрів опускатимуться місцями до -24°...-29°. А ось з неділі-понеділка до нас прийде відлига і навіть "плюси", - заявила синоптик.

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