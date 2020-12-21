Україну затягне хмарами, температура впаде до -3°: прогноз погоди на сьогодні (карта)

Опадів не очікується.

Сьогодні по всій країні - похмуро / REUTERS

У понеділок, 21 грудня, практично по всій Україні буде похмуро. Сонце визирне тільки в Луцькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Температурний мінімум вдень складе -3°, а максимум +3°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві сьогодні буде хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень +2°.

У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень +2°.

У Львові в понеділок - хмарно, вночі -2°, вдень +1°.

У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +2°.

У Рівному в понеділок хмарно, вночі -2°, вдень +1°.

У Тернополі температура повітря вночі -2°, вдень +1°, хмарно.

У Хмельницькому сьогодні вночі -3°, вдень 0°, хмарно.

В Івано-Франківську сьогодні вночі -2°, вдень +1°, хмарно.

У Чернівцях у понеділок - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +3°.

У Вінниці сьогодні хмарно,-2°...+2°.

У Житомирі в понеділок буде хмарно, температура вночі -2°, вдень +2°.

У Черкасах вночі -3°, вдень +1°, хмарно.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі -5°, вдень +1°.

У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря -6°...-2°.

В Одесі 21 грудня - хмарно, температура вночі -4°, вдень +3°.

У Херсоні в понеділок вночі -4°, вдень 0°, хмарно.

У Миколаєві сьогодні хмарно, вночі -5°, вдень +1°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень -1°.

У Сумах сьогодні похмуро, температура повітря -7°...-2°.

У Харкові - хмарно, температура вночі -5°, вдень -3°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень -2°.

У Сімферополі в понеділок буде хмарно, -5°...0°.

У Краматорську - хмарно, температура вночі -1°, вдень -9°.

У Сєвєродонецьку сьогодні похмуро, температура вночі -10°, вдень -2°.

Прогноз погоди в Україні на 21 грудня / фото УНІАН

21 грудня — Потапія та Анфіси-умілиці. Сьогодні синички підкажуть погоду. Якщо синиці починають з ранку пищати — вночі буде мороз, а якщо ховаються під дах — до заметілі. За старих часів кожна дівчина до весілля повинна була мати придане, власноруч зшиту і прикрашене вишивкою. Ось і починали на Анфіси-умілиці “за шиття на прийдешнє життя”.

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