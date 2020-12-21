Україну затягне хмарами, температура впаде до -3°: прогноз погоди на сьогодні (карта)
Опадів не очікується.
У понеділок, 21 грудня, практично по всій Україні буде похмуро. Сонце визирне тільки в Луцькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Температурний мінімум вдень складе -3°, а максимум +3°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Екстремальні перепади температури та відлига: синоптик розповів про погоду до кінця зими
- У Києві сьогодні буде хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень +2°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень +2°.
- У Львові в понеділок - хмарно, вночі -2°, вдень +1°.
- У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +2°.
- У Рівному в понеділок хмарно, вночі -2°, вдень +1°.
- У Тернополі температура повітря вночі -2°, вдень +1°, хмарно.
- У Хмельницькому сьогодні вночі -3°, вдень 0°, хмарно.
- В Івано-Франківську сьогодні вночі -2°, вдень +1°, хмарно.
- У Чернівцях у понеділок - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +3°.
- У Вінниці сьогодні хмарно,-2°...+2°.
- У Житомирі в понеділок буде хмарно, температура вночі -2°, вдень +2°.
- У Черкасах вночі -3°, вдень +1°, хмарно.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі -5°, вдень +1°.
- У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря -6°...-2°.
- В Одесі 21 грудня - хмарно, температура вночі -4°, вдень +3°.
- У Херсоні в понеділок вночі -4°, вдень 0°, хмарно.
- У Миколаєві сьогодні хмарно, вночі -5°, вдень +1°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень -1°.
- У Сумах сьогодні похмуро, температура повітря -7°...-2°.
- У Харкові - хмарно, температура вночі -5°, вдень -3°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень -2°.
- У Сімферополі в понеділок буде хмарно, -5°...0°.
- У Краматорську - хмарно, температура вночі -1°, вдень -9°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні похмуро, температура вночі -10°, вдень -2°.
21 грудня — Потапія та Анфіси-умілиці. Сьогодні синички підкажуть погоду. Якщо синиці починають з ранку пищати — вночі буде мороз, а якщо ховаються під дах — до заметілі. За старих часів кожна дівчина до весілля повинна була мати придане, власноруч зшиту і прикрашене вишивкою. Ось і починали на Анфіси-умілиці “за шиття на прийдешнє життя”.
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Погода в Україні
- Вінниця+2°... -2°
- Дніпро-2°... -3°
- Донецьк-2°... -6°
- Житомир+2°... -2°
- Запоріжжя-1°... -2°
- Івано-Франківськ+1°... -2°
- Київ+2°... -4°
- Кропивницький+1°... -5°
- Луганськ-3°... -12°
- Луцьк+2°... -1°
- Львів+1°... -2°
- Миколаїв+1°... -5°
- Одеса+3°... -4°
- Полтава-2°... -6°
- Рівне+1°... -2°
- Сімферополь0°... -5°
- Суми-2°... -7°
- Тернопіль+1°... -2°
- Харків-3°... -5°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницький0°... -3°
- Черкаси+1°... -3°
- Чернігів+2°... -4°
- Чернівці+3°... -2°
+3°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+1 °
Мін./mакс. температура:+2° / +9°
Вологість:86 %
Тиск:751 мм
Вітер: 2.7 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:25
Захід16:51
Видимість:9.7 км
Фаза місяця:
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