В Україні вдарить мороз і визирне сонце: прогноз погоди на завтра (карта)
Опади очікуються тільки у двох областях.
У вівторок, 22 грудня, практично по всій Україні - хмарно з проясненнями. І тільки у Львові очікується злива, а в Івано-Франківську - сніг. На всій решті території - без опадів. Вдень буде невеликий мороз: температура впаде до -1°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Нічні морози, сильний вітер та сніг: синоптик дала прогноз погоди в Україні на завтра
- У Києві завтра буде малохмарно, температура повітря вночі -5°, вдень -1°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -5°, вдень -1°.
- У Львові у вівторок - хмарно з проясненнями, злива, вночі 0°, вдень +2°.
- У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +1°.
- У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень 0°.
- У Тернополі температура повітря вночі -2°, вдень 0°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра вночі -3°, вдень -1°, хмарно з проясненнями.
- В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +2°, сніг.
- У Чернівцях у вівторок-хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +2°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -4°...-1°.
- У Житомирі у вівторок буде хмарно з проясненими, температура вночі -3°, вдень +1°.
- У Черкасах вночі -3°, вдень -1°, хмарно з проясненнями.
- У Кропивницькому ясно, температура вночі -4°, вдень 0°.
- У Полтаві завтра малохмарно, температура повітря -9°...+1°.
- В Одесі 22 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +1°.
- У Херсоні у вівторок вночі -6°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +2°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень 0°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -10°...0°.
- У Харкові - сонячно, температура вночі -9°, вдень -2°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень 0°.
- У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, -3°...-1°.
- У Краматорську - малохмарно, температура вночі -6°, вдень -4°.
- У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -7°, вдень -5°.
22 грудня — Ганни. Згідно народних прикмет на Ганну Зимову зима встановлюється до весни. Це найкоротший день у році. У цей день дивилися, скільки навалило снігу. Якщо до самого забору, то літо буде погане, а якщо залишився хоч невеликий проміжок, то бути врожаю. Коли йде дощ — вся весна буде дощовою. Тихий і безвітряний день — на врожай садовини. Сонце ясне, променисте — новоріччя буде морозяним; якщо ховається за хмарами, а на деревах висне іній — під Новий рік буде хмарно, з відлигою. Яка Ганна до ніченьки, така зима до весноньки. Яка Ганна до полудня, така зима до кінця грудня.
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- Вінниця+2°... -2°
- Дніпро-2°... -3°
- Донецьк-2°... -8°
- Житомир+2°... -2°
- Запоріжжя-1°... -3°
- Івано-Франківськ+1°... -3°
- Київ+1°... -5°
- Кропивницький0°... -5°
- Луганськ-3°... -9°
- Луцьк+2°... -1°
- Львів+2°... -2°
- Миколаїв+2°... -3°
- Одеса+3°... -3°
- Полтава-1°... -4°
- Рівне+1°... -1°
- Сімферополь0°... -5°
- Суми-2°... -7°
- Тернопіль+1°... -2°
- Харків-2°... -6°
- Херсон+1°... -3°
- Хмельницький0°... -2°
- Черкаси+1°... -4°
- Чернігів+1°... -5°
- Чернівці+2°... -2°