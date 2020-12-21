В Україні вдарить мороз і визирне сонце: прогноз погоди на завтра (карта)

Опади очікуються тільки у двох областях.

Завтра в Україні буде приємний морозний день / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 22 грудня, практично по всій Україні - хмарно з проясненнями. І тільки у Львові очікується злива, а в Івано-Франківську - сніг. На всій решті території - без опадів. Вдень буде невеликий мороз: температура впаде до -1°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра буде малохмарно, температура повітря вночі -5°, вдень -1°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -5°, вдень -1°.

У Львові у вівторок - хмарно з проясненнями, злива, вночі 0°, вдень +2°.

У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +1°.

У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень 0°.

У Тернополі температура повітря вночі -2°, вдень 0°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра вночі -3°, вдень -1°, хмарно з проясненнями.

В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +2°, сніг.

У Чернівцях у вівторок-хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +2°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -4°...-1°.

У Житомирі у вівторок буде хмарно з проясненими, температура вночі -3°, вдень +1°.

У Черкасах вночі -3°, вдень -1°, хмарно з проясненнями.

У Кропивницькому ясно, температура вночі -4°, вдень 0°.

У Полтаві завтра малохмарно, температура повітря -9°...+1°.

В Одесі 22 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +1°.

У Херсоні у вівторок вночі -6°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +2°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень 0°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -10°...0°.

У Харкові - сонячно, температура вночі -9°, вдень -2°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень 0°.

У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, -3°...-1°.

У Краматорську - малохмарно, температура вночі -6°, вдень -4°.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -7°, вдень -5°.

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня / фото УНІАН

22 грудня — Ганни. Згідно народних прикмет на Ганну Зимову зима встановлюється до весни. Це найкоротший день у році. У цей день дивилися, скільки навалило снігу. Якщо до самого забору, то літо буде погане, а якщо залишився хоч невеликий проміжок, то бути врожаю. Коли йде дощ — вся весна буде дощовою. Тихий і безвітряний день — на врожай садовини. Сонце ясне, променисте — новоріччя буде морозяним; якщо ховається за хмарами, а на деревах висне іній — під Новий рік буде хмарно, з відлигою. Яка Ганна до ніченьки, така зима до весноньки. Яка Ганна до полудня, така зима до кінця грудня.

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