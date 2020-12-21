Нічні морози, сильний вітер та сніг: синоптик дала прогноз погоди в Україні на завтра
Температура повітря протягом дня вівторка коливатиметься від -2° до +2°.
Завтра, 22 грудня, східна частина України буде під впливом арктичного повітря - найближчої ночі там ймовірно до -10°. А західна опиниться під впливом атлантичних процесів і вже ввечері там з'являться опади у вигляді мокрого снігу та дощу з сильним вітром.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Україну засипле снігом та заллє дощами, а під кінець тижня температура підвищиться до +11° (карта)
"Опади, переважно мокрий сніг та сніг, також пройдуть на Луганщині, Донеччині та на Запоріжжі. Більша частина території України завтра - без істотних опадів", - написала вона.
Температура повітря протягом дня вівторка коливатиметься від -2° до +2°. У східних областях очікується вдень -2°...-5° (вночі до -10°), а на заході України буде найтепліше, максимально до +2°...+6°.
У Києві 22 грудня вночі до -4°, вдень до -2°. Проте суттєвих опадів не очікується.
З середини тижня Атлантика візьме гору над Арктикою і в Україні потепліє та суттєво побільшає опадів.
Сніг та морози у Києві
У лютому 2021 року в Києві очікується два морозних періоди. В останній декаді місяця істотно потеплішає.
Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.
Лютий почнеться з великих морозів на рівні -14° в денні години і -21° в нічні, уточнив він.
Період з 1 по 10 лютого буде найхолоднішим, але щодня температура буде підвищуватися в середньому на 1-2°. Так, 1 лютого можливий мороз -14°, але вже до 10 лютого істотно потеплішає. Вдень повітря буде прогріватися до 0°.
Крім того, перша декада лютого буде досить сніжною. Сніг очікується 2, 3, 6, 7, 9 і 10 числа, повідомив народний синоптик.
У період з 11 по 20 лютого очікується нове похолодання, але вже не таке істотне, як у першій декаді місяця. Найхолоднішим днем цього періоду буде 16 лютого, коли денна температура опуститься до -9° , нічна – до -13°...-17°. Але потім почнеться швидке збільшення температури, яка до 20 лютого перетне нульову позначку і стане плюсовою.
Друга декада лютого буде досить малосніжною. Народний синоптик спрогнозував опади лише 13 і 20 лютого.
Третя декада місяця, з 21 по 28 лютого, буде порівняно теплою, сказав Леонід Горбань. Згідно з його розрахунками, температура коливатиметься поблизу 0° в діапазоні -1 ... +1°. 25 і 27 лютого можливий сніг з дощем.
- Вінниця+2°... -2°
- Дніпро-2°... -3°
- Донецьк-2°... -8°
- Житомир+2°... -2°
- Запоріжжя-1°... -3°
- Івано-Франківськ+1°... -3°
- Київ+1°... -5°
- Кропивницький0°... -5°
- Луганськ-2°... -9°
- Луцьк+2°... -1°
- Львів+2°... -2°
- Миколаїв+2°... -3°
- Одеса+3°... -3°
- Полтава-1°... -4°
- Рівне+1°... -1°
- Сімферополь0°... -5°
- Суми-2°... -7°
- Тернопіль+1°... -2°
- Харків-3°... -6°
- Херсон+1°... -3°
- Хмельницький0°... -2°
- Черкаси+1°... -4°
- Чернігів+1°... -5°
- Чернівці+1°... -2°