Нічні морози, сильний вітер та сніг: синоптик дала прогноз погоди в Україні на завтра

Температура повітря протягом дня вівторка коливатиметься від -2° до +2°.

Завтра у регіонах України встановиться різна погода / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 22 грудня, східна частина України буде під впливом арктичного повітря - найближчої ночі там ймовірно до -10°. А західна опиниться під впливом атлантичних процесів і вже ввечері там з'являться опади у вигляді мокрого снігу та дощу з сильним вітром.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Опади, переважно мокрий сніг та сніг, також пройдуть на Луганщині, Донеччині та на Запоріжжі. Більша частина території України завтра - без істотних опадів", - написала вона.

Температура повітря протягом дня вівторка коливатиметься від -2° до +2°. У східних областях очікується вдень -2°...-5° (вночі до -10°), а на заході України буде найтепліше, максимально до +2°...+6°.

У Києві 22 грудня вночі до -4°, вдень до -2°. Проте суттєвих опадів не очікується.

З середини тижня Атлантика візьме гору над Арктикою і в Україні потепліє та суттєво побільшає опадів.

Сніг та морози у Києві

У лютому 2021 року в Києві очікується два морозних періоди. В останній декаді місяця істотно потеплішає.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

Лютий почнеться з великих морозів на рівні -14° в денні години і -21° в нічні, уточнив він.

Період з 1 по 10 лютого буде найхолоднішим, але щодня температура буде підвищуватися в середньому на 1-2°. Так, 1 лютого можливий мороз -14°, але вже до 10 лютого істотно потеплішає. Вдень повітря буде прогріватися до 0°.

Крім того, перша декада лютого буде досить сніжною. Сніг очікується 2, 3, 6, 7, 9 і 10 числа, повідомив народний синоптик.

У період з 11 по 20 лютого очікується нове похолодання, але вже не таке істотне, як у першій декаді місяця. Найхолоднішим днем цього періоду буде 16 лютого, коли денна температура опуститься до -9° , нічна – до -13°...-17°. Але потім почнеться швидке збільшення температури, яка до 20 лютого перетне нульову позначку і стане плюсовою.

Друга декада лютого буде досить малосніжною. Народний синоптик спрогнозував опади лише 13 і 20 лютого.

Третя декада місяця, з 21 по 28 лютого, буде порівняно теплою, сказав Леонід Горбань. Згідно з його розрахунками, температура коливатиметься поблизу 0° в діапазоні -1 ... +1°. 25 і 27 лютого можливий сніг з дощем.