Синоптик розповів, коли Київ скують морози і випаде сніг

Період з 1 по 10 лютого буде найхолоднішим.

Синоптик дав докладний прогноз на лютий / фото УНІАН

У лютому 2021 року в Києві очікується два морозних періоди. В останній декаді місяця істотно потеплішає.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, повідомляє OBOZREVATEL.

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Лютий почнеться з великих морозів на рівні -14° в денні години і -21° в нічні, уточнив він.

Період з 1 по 10 лютого буде найхолоднішим, але щодня температура буде підвищуватися в середньому на 1-2°. Так, 1 лютого можливий мороз -14°, але вже до 10 лютого істотно потеплішає. Вдень повітря буде прогріватися до 0°.

Крім того, перша декада лютого буде досить сніжною. Сніг очікується 2, 3, 6, 7, 9 і 10 числа, повідомив народний синоптик.

У період з 11 по 20 лютого очікується нове похолодання, але вже не таке істотне, як у першій декаді місяця. Найхолоднішим днем цього періоду буде 16 лютого, коли денна температура опуститься до -9° , нічна – до -13°...-17°. Але потім почнеться швидке збільшення температури, яка до 20 лютого перетне нульову позначку і стане плюсовою.

Друга декада лютого буде досить малосніжною. Народний синоптик спрогнозував опади лише 13 і 20 лютого.

Третя декада місяця, з 21 по 28 лютого, буде порівняно теплою, сказав Леонід Горбань. Згідно з його розрахунками, температура коливатиметься поблизу 0° в діапазоні -1 ... +1°. 25 і 27 лютого можливий сніг з дощем.

Горбань уточнив, що розрахунок зроблений для регіону Київ.

Погода в Україні на Новий Рік

Погода в Україні на Новий рік очікується без морозів і снігу. Істотне похолодання може початися лише в другій половині січня.

За словами завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, похолодання в Україну прийде після 20 грудня, а також вже після Нового року.

"На Новий Рік хвиля холоду повинна відійти, і в період переходу від одного року до іншого можливе навіть підвищення температури. Повинні бути позитивні значення. Можуть бути слабопозитивні температури, але морозу, по ідеї, бути не повинно", – повідомила вона.

Імовірність снігу чи дощу на Новий Рік синоптик оцінила як низьку.