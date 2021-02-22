Весна вже тут: сьогодні в Україні потеплішає до +8°, дві області накриють зливи (карта)

08:00, 22 лютого 2021
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Найтепліше буде у західних регіонах.

В Україні починається потепління / фото ua.depositphotos.com
В Україні починається потепління / фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 22 лютого, у багатьох областях України буде сонячно. У Сумах і Харкові пройдуть зливи. На решті території очікується хмарна погода. Температура вдень у західних областях підвищиться до +8°, а на півночі вночі впаде до -15°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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  • У Києві очікується сонячна погода, температура повітря вночі -2°, вдень +5°.
  • У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -9°, вдень +4°.
  • У Львові в понеділок буде сонячно, вночі -2°, вдень + 8°.
  • У Луцьку - мінлива хмарність, вночі -6°, вдень +5°.
  • У Рівному в понеділок очікується ясна погода, вночі -5°, вдень +5°.
  • У Тернополі 22 лютого вночі буде -4°, вдень +3°, хмарно.
  • У Хмельницькому сьогодні буде сонячно, вночі -4°, вдень +5°.
  • В Івано-Франківську сьогодні хмарно, вночі -7°, вдень +6°.
  • У Чернівцях у понеділок - хмарно, вночі -5°, вдень +6°.
  • У Вінниці сьогодні малохмарно, -5°...+6°.
  • У Житомирі в понеділок - сонячно, температура вночі -4°, вдень +6°.
  • У Черкасах - хмарно, вночі -3°, вдень +4°.
  • У Кропивницькому - хмарно, температура вночі -4°, вдень +4°.
  • У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря -8°...+3°.
  • В Одесі 22 лютого - сонячно, температура вночі -1°, вдень +8°.
  • У Херсоні в понеділок вночі -3°, вдень +7°, сонячно.
  • У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі -3°, вдень +8°.
  • У Запоріжжі - сонячно, температура вночі -4°, вдень +5°.
  • У Сумах сьогодні злива, температура повітря -15°...+3°.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -13°, вдень +2°.
  • У Дніпрі - сонячно, температура вночі -5°, вдень +3°.
  • У Сімферополі в понеділок буде хмарно, 0°...+3°.
  • У Краматорську - похмуро, невеликий дощ, температура вночі -11°, вдень +3°. 
  • У Сєвєродонецьку - злива, температура вночі -14°, вдень +2°.
Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 22 лютого

22 лютого - день Валентини-крапельниці. У цей день починалася перша крапель. Чим холодніше буде у цей день і всі наступні дні лютого, тим теплішим буде березень.

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Автор: Олена Пилипчак

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