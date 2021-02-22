Весна вже тут: сьогодні в Україні потеплішає до +8°, дві області накриють зливи (карта)

Найтепліше буде у західних регіонах.

В Україні починається потепління / фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 22 лютого, у багатьох областях України буде сонячно. У Сумах і Харкові пройдуть зливи. На решті території очікується хмарна погода. Температура вдень у західних областях підвищиться до +8°, а на півночі вночі впаде до -15°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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У Києві очікується сонячна погода, температура повітря вночі -2°, вдень +5°.

У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -9°, вдень +4°.

У Львові в понеділок буде сонячно, вночі -2°, вдень + 8°.

У Луцьку - мінлива хмарність, вночі -6°, вдень +5°.

У Рівному в понеділок очікується ясна погода, вночі -5°, вдень +5°.

У Тернополі 22 лютого вночі буде -4°, вдень +3°, хмарно.

У Хмельницькому сьогодні буде сонячно, вночі -4°, вдень +5°.

В Івано-Франківську сьогодні хмарно, вночі -7°, вдень +6°.

У Чернівцях у понеділок - хмарно, вночі -5°, вдень +6°.

У Вінниці сьогодні малохмарно, -5°...+6°.

У Житомирі в понеділок - сонячно, температура вночі -4°, вдень +6°.

У Черкасах - хмарно, вночі -3°, вдень +4°.

У Кропивницькому - хмарно, температура вночі -4°, вдень +4°.

У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря -8°...+3°.

В Одесі 22 лютого - сонячно, температура вночі -1°, вдень +8°.

У Херсоні в понеділок вночі -3°, вдень +7°, сонячно.

У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі -3°, вдень +8°.

У Запоріжжі - сонячно, температура вночі -4°, вдень +5°.

У Сумах сьогодні злива, температура повітря -15°...+3°.

У Харкові - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -13°, вдень +2°.

У Дніпрі - сонячно, температура вночі -5°, вдень +3°.

У Сімферополі в понеділок буде хмарно, 0°...+3°.

У Краматорську - похмуро, невеликий дощ, температура вночі -11°, вдень +3°.

У Сєвєродонецьку - злива, температура вночі -14°, вдень +2°.

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 22 лютого

22 лютого - день Валентини-крапельниці. У цей день починалася перша крапель. Чим холодніше буде у цей день і всі наступні дні лютого, тим теплішим буде березень.

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