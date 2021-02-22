Весна вже тут: сьогодні в Україні потеплішає до +8°, дві області накриють зливи (карта)
Найтепліше буде у західних регіонах.
У понеділок, 22 лютого, у багатьох областях України буде сонячно. У Сумах і Харкові пройдуть зливи. На решті території очікується хмарна погода. Температура вдень у західних областях підвищиться до +8°, а на півночі вночі впаде до -15°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
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- У Києві очікується сонячна погода, температура повітря вночі -2°, вдень +5°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -9°, вдень +4°.
- У Львові в понеділок буде сонячно, вночі -2°, вдень + 8°.
- У Луцьку - мінлива хмарність, вночі -6°, вдень +5°.
- У Рівному в понеділок очікується ясна погода, вночі -5°, вдень +5°.
- У Тернополі 22 лютого вночі буде -4°, вдень +3°, хмарно.
- У Хмельницькому сьогодні буде сонячно, вночі -4°, вдень +5°.
- В Івано-Франківську сьогодні хмарно, вночі -7°, вдень +6°.
- У Чернівцях у понеділок - хмарно, вночі -5°, вдень +6°.
- У Вінниці сьогодні малохмарно, -5°...+6°.
- У Житомирі в понеділок - сонячно, температура вночі -4°, вдень +6°.
- У Черкасах - хмарно, вночі -3°, вдень +4°.
- У Кропивницькому - хмарно, температура вночі -4°, вдень +4°.
- У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря -8°...+3°.
- В Одесі 22 лютого - сонячно, температура вночі -1°, вдень +8°.
- У Херсоні в понеділок вночі -3°, вдень +7°, сонячно.
- У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі -3°, вдень +8°.
- У Запоріжжі - сонячно, температура вночі -4°, вдень +5°.
- У Сумах сьогодні злива, температура повітря -15°...+3°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -13°, вдень +2°.
- У Дніпрі - сонячно, температура вночі -5°, вдень +3°.
- У Сімферополі в понеділок буде хмарно, 0°...+3°.
- У Краматорську - похмуро, невеликий дощ, температура вночі -11°, вдень +3°.
- У Сєвєродонецьку - злива, температура вночі -14°, вдень +2°.
Народні прикмети 22 лютого
22 лютого - день Валентини-крапельниці. У цей день починалася перша крапель. Чим холодніше буде у цей день і всі наступні дні лютого, тим теплішим буде березень.
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- Вінниця+6°... -5°
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- Луганськ+2°... -13°
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- Черкаси+4°... -3°
- Чернігів+4°... -9°
- Чернівці+6°... -5°
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Погода Стерлінг - невелика хмарність
Відчувається як:-4 °
Мін./mакс. температура:0° / +7°
Вологість:85 %
Тиск:762 мм
Вітер: 6.1 м/с
Ймовірність опадів:71 %
Схід:06:52
Захід17:54
Видимість:16 км
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