Завтра в Україну повернуться дощі та мокрий сніг - синоптик

Температурний максимум на завтра складатиме +8°.

Завтра на сході України очікується мокрий сніг / Фото УНІАН

Вівторок, 24 листопада, в Україні обіцяє бути теплим, як для кінця останнього осіннього місяця. Протягом дня у більшості областей очікується +4°...+8°, хіба на сході буде холодніше, +2°...+4°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Проте ця об'єктивність може знижувати наші термічні відчуття на 2-5 градусів, бо спостерігатиметься поривчастий, а часом й сильний, північно-західний вітер", - написала вона.

На півночі, сході, у центральній частині, в Приазов'ї та в Криму підвищена вологість провокуватиме опади. Переважатиме дощ, на сході - з мокрим снігом.

На значній частині території півдня та заходу України - без істотних опадів.

У Києві завтра буде переважно хмарно, місцями можливий невеликий дощ. Вітер - північно-західний з поривами до 12-14 м/с. Вночі в столиці +1°...+3° градуси, вдень +4°...+6°.

Сніг на сході України

Луганщину засипало снігом. З ночі на 23 листопада на дорогах східних областей працюють дорожники.

"На дорогах, на спусках та підйомах, через кожні 50 метрів встановлені конуси з протиожеледною сумішшю (пісок - сіль). Вони зроблені для того, щоб водії, яки опинилися у скрутному становищі, могли ними самостійно скористуватися", - зазначив заступник начальника Служби автомобільних доріг в Луганській області з експлуатаційного утримання Євген Філін.

Також він зазначив, що дорожнє господарство до змін у погоді було заздалегідь підготовлено.

У службі повідомили, що проїзд дорогами Луганщини забезпечено у повному обсязі.