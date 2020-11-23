Завтра в Україну повернуться дощі та мокрий сніг - синоптик
Температурний максимум на завтра складатиме +8°.
Вівторок, 24 листопада, в Україні обіцяє бути теплим, як для кінця останнього осіннього місяця. Протягом дня у більшості областей очікується +4°...+8°, хіба на сході буде холодніше, +2°...+4°.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"Проте ця об'єктивність може знижувати наші термічні відчуття на 2-5 градусів, бо спостерігатиметься поривчастий, а часом й сильний, північно-західний вітер", - написала вона.
На півночі, сході, у центральній частині, в Приазов'ї та в Криму підвищена вологість провокуватиме опади. Переважатиме дощ, на сході - з мокрим снігом.
На значній частині території півдня та заходу України - без істотних опадів.
У Києві завтра буде переважно хмарно, місцями можливий невеликий дощ. Вітер - північно-західний з поривами до 12-14 м/с. Вночі в столиці +1°...+3° градуси, вдень +4°...+6°.
Сніг на сході України
Луганщину засипало снігом. З ночі на 23 листопада на дорогах східних областей працюють дорожники.
"На дорогах, на спусках та підйомах, через кожні 50 метрів встановлені конуси з протиожеледною сумішшю (пісок - сіль). Вони зроблені для того, щоб водії, яки опинилися у скрутному становищі, могли ними самостійно скористуватися", - зазначив заступник начальника Служби автомобільних доріг в Луганській області з експлуатаційного утримання Євген Філін.
Також він зазначив, що дорожнє господарство до змін у погоді було заздалегідь підготовлено.
У службі повідомили, що проїзд дорогами Луганщини забезпечено у повному обсязі.
- Вінниця+6°... +2°
- Дніпро+6°... -2°
- Донецьк+2°... -3°
- Житомир+6°... +2°
- Запоріжжя+5°... -2°
- Івано-Франківськ+7°... +3°
- Київ+6°... +3°
- Кропивницький+5°... -1°
- Луганськ+1°... -2°
- Луцьк+5°... +3°
- Львів+5°... +2°
- Миколаїв+7°... -1°
- Одеса+7°... +1°
- Полтава+5°... +1°
- Рівне+4°... +2°
- Сімферополь+7°... +4°
- Суми+4°... -1°
- Тернопіль+5°... +3°
- Харків+4°... -1°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницький+5°... +2°
- Черкаси+6°... +3°
- Чернігів+6°... +2°
- Чернівці+11°... +2°