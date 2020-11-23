Зимові траси: схід України замело снігом (фоторепортаж)

12:45, 23 листопада 2020
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Проїзд дорогами Луганщини забезпечено у повному обсязі.

Луганщину засипало снігом. З ночі на дорогах східних областей працюють дорожники. 

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Про це Служба автомобільних доріг у Луганській області повідомила на своїй  сторінці у Facebook.

"На дорогах, на спусках та підйомах, через кожні 50 метрів встановлені конуси з протиожеледною сумішшю (пісок - сіль). Вони зроблені для того, щоб водії, яки опинилися у скрутному становищі, могли ними самостійно скористуватися", - зазначив заступник начальника Служби автомобільних доріг в Луганській області з експлуатаційного утримання Євген Філін.

Також він зазначив, що дорожнє господарство до змін у погоді було заздалегідь підготовлено.

У службі повідомили, що проїзд дорогами Луганщини забезпечено у повному обсязі. 

Сніг у Харкові

Минулих вихідних, 21 і 22 листопада, в Харкові випав сніг.

Фотографіями засніженого міста жителі поділилися у соціальних мережах.

Перший сніг у цьому сезоні випав у Харкові ще тиждень тому, 15 листопада. Однак тоді він був вологим, і більша його частина розтанула.

Прогноз погоди в Україні на 23 листопада: дані погоди УНІАН

У понеділок, 23 листопада, в Україні трохи потеплішає: температура вдень не опуститься нижче +3°. Практично по всій країні - хмарно, місцями визирне сонце. Сонячна погода очікується тільки в Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях, а також в Сімферополі. При цьому на Харківщині та Сумщині очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до +3°...+7°.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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