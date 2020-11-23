Зимові траси: схід України замело снігом (фоторепортаж)
Проїзд дорогами Луганщини забезпечено у повному обсязі.
Луганщину засипало снігом. З ночі на дорогах східних областей працюють дорожники.
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Про це Служба автомобільних доріг у Луганській області повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"На дорогах, на спусках та підйомах, через кожні 50 метрів встановлені конуси з протиожеледною сумішшю (пісок - сіль). Вони зроблені для того, щоб водії, яки опинилися у скрутному становищі, могли ними самостійно скористуватися", - зазначив заступник начальника Служби автомобільних доріг в Луганській області з експлуатаційного утримання Євген Філін.
Також він зазначив, що дорожнє господарство до змін у погоді було заздалегідь підготовлено.
У службі повідомили, що проїзд дорогами Луганщини забезпечено у повному обсязі.
Сніг у Харкові
Минулих вихідних, 21 і 22 листопада, в Харкові випав сніг.
Фотографіями засніженого міста жителі поділилися у соціальних мережах.
Перший сніг у цьому сезоні випав у Харкові ще тиждень тому, 15 листопада. Однак тоді він був вологим, і більша його частина розтанула.
Прогноз погоди в Україні на 23 листопада: дані погоди УНІАН
У понеділок, 23 листопада, в Україні трохи потеплішає: температура вдень не опуститься нижче +3°. Практично по всій країні - хмарно, місцями визирне сонце. Сонячна погода очікується тільки в Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях, а також в Сімферополі. При цьому на Харківщині та Сумщині очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до +3°...+7°.
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