В Україні потеплішає до +16°: прогноз від Укргідрометцентру на найближчі дні

14:09, 24 лютого 2021
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В суботу у більшості областей невеликий, на заході країни помірний дощ та мокрий сніг.

В Україну йде потепління / Фото ua.depositphotos.com
В Україну йде потепління / Фото ua.depositphotos.com

У наступні дві доби, 25-26 лютого, без істотних опадів. В Україні, крім південного сходу, подекуди туман: температура вночі від +3° до -3°, вдень +4...+12°, на заході та південному заході до +16°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

Температурний рекорд: у Німеччині за тиждень потеплішало на 41°

Лише у східних, південно-східних та Сумській областях найближчої ночі +4°...+9°, на Луганщині до -15°, завтра вдень 0°...+4°.

В суботу у більшості областей невеликий, на заході країни помірний дощ та мокрий сніг, очікується зниження денної температури на 2-5°.

На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Початок весни в Україні

В Україну після сильних морозів йде потепління. Весна в Україні вже "майже стартувала".

"Прихід весни в Україну - це перехід середньодобової температури у стійкому режимі від 0 градусів у бік підвищення. І цей перехід відбудеться на поточному тижні. Можна говорити про те, що зима якщо і повернеться, це будуть дуже короткострокові прояви. Так що весна в Україні майже стартувала", - розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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Автор: Олена Пилипчак

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