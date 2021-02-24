В Україні потеплішає до +16°: прогноз від Укргідрометцентру на найближчі дні

В суботу у більшості областей невеликий, на заході країни помірний дощ та мокрий сніг.

В Україну йде потепління / Фото ua.depositphotos.com

У наступні дві доби, 25-26 лютого, без істотних опадів. В Україні, крім південного сходу, подекуди туман: температура вночі від +3° до -3°, вдень +4...+12°, на заході та південному заході до +16°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

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Лише у східних, південно-східних та Сумській областях найближчої ночі +4°...+9°, на Луганщині до -15°, завтра вдень 0°...+4°.

В суботу у більшості областей невеликий, на заході країни помірний дощ та мокрий сніг, очікується зниження денної температури на 2-5°.

На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Початок весни в Україні

В Україну після сильних морозів йде потепління. Весна в Україні вже "майже стартувала".