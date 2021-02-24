В Україні потеплішає до +16°: прогноз від Укргідрометцентру на найближчі дні
В суботу у більшості областей невеликий, на заході країни помірний дощ та мокрий сніг.
У наступні дві доби, 25-26 лютого, без істотних опадів. В Україні, крім південного сходу, подекуди туман: температура вночі від +3° до -3°, вдень +4...+12°, на заході та південному заході до +16°.
Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.
Температурний рекорд: у Німеччині за тиждень потеплішало на 41°
Лише у східних, південно-східних та Сумській областях найближчої ночі +4°...+9°, на Луганщині до -15°, завтра вдень 0°...+4°.
В суботу у більшості областей невеликий, на заході країни помірний дощ та мокрий сніг, очікується зниження денної температури на 2-5°.
На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.
Початок весни в Україні
В Україну після сильних морозів йде потепління. Весна в Україні вже "майже стартувала".
"Прихід весни в Україну - це перехід середньодобової температури у стійкому режимі від 0 градусів у бік підвищення. І цей перехід відбудеться на поточному тижні. Можна говорити про те, що зима якщо і повернеться, це будуть дуже короткострокові прояви. Так що весна в Україні майже стартувала", - розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
- Вінниця+5°... +2°
- Дніпро-4°... -6°
- Донецьк-7°... -11°
- Житомир+6°... +3°
- Запоріжжя-4°... -6°
- Івано-Франківськ+13°... 0°
- Київ+4°... +2°
- Кропивницький-1°... -2°
- Луганськ-9°... -12°
- Луцьк+6°... +1°
- Львів+9°... -1°
- Миколаїв0°... -2°
- Одеса+1°... 0°
- Полтава-4°... -5°
- Рівне+5°... +1°
- Сімферополь+1°... -5°
- Суми-5°... -6°
- Тернопіль+7°... 0°
- Харків-6°... -7°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницький+6°... +2°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+7°... +1°