Мороз відступив: завтра в Україні продовжиться потепління, деякі області заллє дощами (карта)
Температура на півдні сягне +14°.
У вівторок, 29 грудня, практично по всій країні - мінлива хмарність. Дощі накриють західні регіони і Черкаси. Місцями - зливи. На решті території - без опадів. Температура вдень підвищиться до +10°, в Криму - до +14°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Весна у грудні: синоптик здивувала прогнозом погоди в Україні на завтра
- У Києві завтра мінлива хмарність, температура повітря вночі +2°, вдень +8°.
- У Чернігові - дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +5°.
- У Львові у вівторок - хмарно з проясненнями, можливий дощ, вночі +3°, вдень +8°.
- У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, вночі +1°, вдень +9°.
- У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +8°.
- У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра вночі -1°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.
- В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, злива, вночі 0°, вдень +10°.
- У Чернівцях у вівторок - хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +12°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -1°...+9°.
- У Житомирі у вівторок буде хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +9°.
- У Черкасах вночі +5°, вдень +8°, дощ.
- У Кропивницькому невелика хмарність, температура вночі +7°, вдень +10°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +1°...+2°.
- В Одесі 29 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +11°.
- У Херсоні у вівторок вночі +7°, вдень +12°, малохмарно.
- У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +12°.
- У Запоріжжі - малохмарно, температура вночі +1°, вдень +7°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря 0°...+1°.
- У Харкові-хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +1°.
- У Дніпрі-малохмарно, сніг, температура вночі +1°, вдень +7°.
- У Сімферополі у вівторок буде сонячно, +7°...+14°.
- У Краматорську - сонячно, температура вночі -4°, вдень +3°.
- У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -3°, вдень +2°.
29 грудня — Агея (Огія). Який Агей — такий і квітень. На Агея іній — на святки тепло, але зі снігом. Якщо на Агея мороз, то він простоїть до Йордану. Холодний Огій — до лютої зими.
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Погода в Україні
- Вінниця+6°... +5°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк0°... -4°
- Житомир+5°... +4°
- Запоріжжя+2°... -1°
- Івано-Франківськ+7°... +2°
- Київ+3°... +1°
- Кропивницький+4°... 0°
- Луганськ-4°... -5°
- Луцьк+6°... +5°
- Львів+6°... +4°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+7°... +6°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+5°... +4°
- Сімферополь+13°... +4°
- Суми-3°... -5°
- Тернопіль+6°... +5°
- Харків-2°... -4°
- Херсон+5°... +2°
- Хмельницький+7°... +5°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+7°... +4°
+2°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:-1 °
Мін./mакс. температура:0° / +11°
Вологість:66 %
Тиск:759 мм
Вітер: 5.2 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:07:28
Захід16:55
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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