Мороз відступив: завтра в Україні продовжиться потепління, деякі області заллє дощами (карта)

16:30, 28 грудня 2020
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Температура на півдні сягне +14°.

Україну продовжить заливати дощами / Фото УНІАН
Україну продовжить заливати дощами / Фото УНІАН

У вівторок, 29 грудня, практично по всій країні - мінлива хмарність. Дощі накриють західні регіони і Черкаси. Місцями - зливи. На решті території - без опадів. Температура вдень підвищиться до +10°, в Криму - до +14°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Весна у грудні: синоптик здивувала прогнозом погоди в Україні на завтра

  • У Києві завтра мінлива хмарність, температура повітря вночі +2°, вдень +8°.
  • У Чернігові - дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +5°.
  • У Львові у вівторок - хмарно з проясненнями, можливий дощ, вночі +3°, вдень +8°.
  • У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, вночі +1°, вдень +9°.
  • У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +8°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра вночі -1°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.
  • В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, злива, вночі 0°, вдень +10°.
  • У Чернівцях у вівторок - хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +12°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -1°...+9°.
  • У Житомирі у вівторок буде хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +9°.
  • У Черкасах вночі +5°, вдень +8°, дощ.
  • У Кропивницькому невелика хмарність, температура вночі +7°, вдень +10°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +1°...+2°.
  • В Одесі 29 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +11°.
  • У Херсоні у вівторок вночі +7°, вдень +12°, малохмарно.
  • У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +12°.
  • У Запоріжжі - малохмарно, температура вночі +1°, вдень +7°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря 0°...+1°.
  • У Харкові-хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +1°.
  • У Дніпрі-малохмарно, сніг, температура вночі +1°, вдень +7°.
  • У Сімферополі у вівторок буде сонячно, +7°...+14°.
  • У Краматорську - сонячно, температура вночі -4°, вдень +3°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -3°, вдень +2°.
Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / фото УНІАН

29 грудня — Агея (Огія). Який Агей — такий і квітень. На Агея іній — на святки тепло, але зі снігом. Якщо на Агея мороз, то він простоїть до Йордану. Холодний Огій — до лютої зими.

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Автор: Олена Пилипчак

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