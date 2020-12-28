Мороз відступив: завтра в Україні продовжиться потепління, деякі області заллє дощами (карта)

Температура на півдні сягне +14°.

Україну продовжить заливати дощами / Фото УНІАН

У вівторок, 29 грудня, практично по всій країні - мінлива хмарність. Дощі накриють західні регіони і Черкаси. Місцями - зливи. На решті території - без опадів. Температура вдень підвищиться до +10°, в Криму - до +14°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Читайте також Весна у грудні: синоптик здивувала прогнозом погоди в Україні на завтра

У Києві завтра мінлива хмарність, температура повітря вночі +2°, вдень +8°.

У Чернігові - дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +5°.

У Львові у вівторок - хмарно з проясненнями, можливий дощ, вночі +3°, вдень +8°.

У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, вночі +1°, вдень +9°.

У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +8°.

У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра вночі -1°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.

В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, злива, вночі 0°, вдень +10°.

У Чернівцях у вівторок - хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +12°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -1°...+9°.

У Житомирі у вівторок буде хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +9°.

У Черкасах вночі +5°, вдень +8°, дощ.

У Кропивницькому невелика хмарність, температура вночі +7°, вдень +10°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +1°...+2°.

В Одесі 29 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +11°.

У Херсоні у вівторок вночі +7°, вдень +12°, малохмарно.

У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +12°.

У Запоріжжі - малохмарно, температура вночі +1°, вдень +7°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря 0°...+1°.

У Харкові-хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +1°.

У Дніпрі-малохмарно, сніг, температура вночі +1°, вдень +7°.

У Сімферополі у вівторок буде сонячно, +7°...+14°.

У Краматорську - сонячно, температура вночі -4°, вдень +3°.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -3°, вдень +2°.

Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / фото УНІАН

29 грудня — Агея (Огія). Який Агей — такий і квітень. На Агея іній — на святки тепло, але зі снігом. Якщо на Агея мороз, то він простоїть до Йордану. Холодний Огій — до лютої зими.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: