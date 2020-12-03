Осінь не здається: завтра в Україні раптово потеплішає до +12°, у двох областях пройде дощ (карта)

У двох областях очікуються невеликі дощі.

Завтра в Україні знову потеплішає / фото УНІАН

У п'ятницю, 4 грудня, в Україні потеплішає до +7° на заході і до +12° на півдні. Дощ пройде тільки в Одеській та Вінницькій областях. На решті території - сухо і мінлива хмарність.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі -2°, вдень +2°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі вночі -4°, вдень +2°.

У Львові в п'ятницю мінлива хмарність, вночі +1°, вдень +4°.

У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +6°.

У Рівному в п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +7°.

У Тернополі температура повітря вночі +5°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра вночі +4°, вдень +7°, мінлива хмарність.

В Івано-Франківську завтра вночі 0°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у п'ятницю мінлива хмарність, вночі +4°, вдень +7°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, можливий дощ, +1°...+6°.

У Житомирі в п'ятницю хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +6°.

У Черкасах вночі -2°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі -3°, вдень +2°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...0°.

В Одесі 4 грудня - дощ, температура вночі +3°, вдень +8°.

У Херсоні в п'ятницю вночі 0°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +6°.

У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +3°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...-1°.

У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень -1°.

У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень +2°.

У Сімферополі в п'ятницю буде сонячно, +4°...+12°.

У Краматорську завтра мінлива хмарність, температура вночі -4°, вдень +1°.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -2°.

Прогноз погоди в Україні на 4 грудня / фото УНІАН

4 грудня — Введення до храму Пресвятої Богородиці. В церковному календарі це одне з найбільших свят. До цього дня потрібно завершити всі сільськогосподарські роботи. Дуже великим гріхом після Введення вважається копання або ж розпушування землі. Введення – це християнське свято, що знаменувало собою початок зимового циклу обрядовості. Казали: Введення прийде, свят наведе. І дійсно, після Введення йшла низка дуже популярних у народі свят: Катерини, Андрія, Варвари, Сави, Миколи, Ганни і, нарешті, Різдво, Новий рік, Водохрещі. Категорично забороняється цього дня прати білизну, шити, копати землю, бо Господь відпускає на Землю душі праведних, аби вони могли побачити, "увидіти", своє тіло. Звідси ще одна назва свята — Видіння. У селян були й забобони, пов’язані зі святом Введення. Вважалося, хто першим цього дня зайде до хати, той буде “полазником”, тобто тим, що приносить добро або якесь лихо. Сусіди намагалися зранку не заходити одні до одних у гості, щоб потім не було нарікань, що це вони принесли в дім нещастя. Коли на Введення до хати першим ввійде молодий, гарний, здоровий чоловік із грошима, то це хороша прикмета — весь рік у домі будуть усі здорові і вестимуться гроші. Коли до хати зайде жінка і щось позичатиме — поганий знак. Як буде на Введення в сліду вода, то на Юрія трава. Як ляже глибока зима, то готуй глибокі закрома. Похолодало цього дня — зима буде суворою.

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