Синоптик розповіла, на які області України налетить штормовий вітер

Завтра по всій території країни - без опадів.

Завтра в Україні буде вітряно / фото УНІАН

Характерною особливістю п'ятниці, 4 грудня, в Україні буде сильний вітер південно-східного напрямку.

Про це синоптик Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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До штормових значень вітер дійде на заході, півночі України, на Вінниччині та у Приазов'ї.

"Опади прожене і не пускатиме на нашу територію антициклон Xavier. Температура повітря завтра коливатиметься в межах 0°...+4°, тобто, трохи потепліє. На сході місцями до -1°", - пише вона.

У західних областях та на півдні до +4°...+8°, в Криму до +9°...+12°. На заході у суботу потепліє аж до +10°, але в неділю знову похолоднішає.

У Києві 4 грудня без істотних опадів. Вночі до -2°, вдень +1...+3° градуси. Вітряно.