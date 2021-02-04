Синоптик пообіцяла українцям похолодання і розповіла, де завтра чекати на дощі та ожеледицю
Вночі температура впаде до -12°.
Завтра, 5 лютого, в Україні очікується чергове похолодання.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Рятувальники назвали області, на які сьогодні налетить сильний вітер
Завтра у північних областях температура повітря знизиться вночі до -7°...-12° градусів, вдень до -3°...-9°. На решті території протягом дня очікується від -4° до +2°, у південній частині +3°...+6°.
Очікується холодний північно-західний вітер, на сході - із штормовими поривами. Найближчої ночі дощі пройдуть у східних областях, на Дніпропетровщині та у Запорізькій області.
"Проте вже завтра вдень у більшості областей України північний антициклон витисне опади з нашої території - буде сухо, хіба що в Карпатах можливий невеликий сніг", - пише синоптик.
Похолодання сприятиме посиленню ожеледиці, ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться.
У Києві завтра також буде дуже слизько. Без опадів. Похолодає найближчої ночі до -5°...-7°, вдень у п'ятницю очікується -3°...-5°.
Вихідними похолодання в Україні посилиться.
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