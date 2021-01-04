Україну заллють дощі, на півдні аномально потеплішає: прогноз погоди на завтра (карта)

16:34, 4 січня 2021
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Середня температура по країні складе +4°.

Завтра в Україну знову повернуться дощі / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Україну знову повернуться дощі / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 5 січня, західну частину України накриють дощі, які посиляться до злив. На півдні можливі короткочасні опади. На решті території - сухо, місцями навіть визирне сонце. У Києві температура вдень впаде до 0°, в той же час в Криму підвищиться до +15°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Синоптик назвала області, які завтра накриє дощами

  • У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень 0°.
  • У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -3°, вдень 0°.
  • У Львові у вівторок - злива, вночі +2°, вдень +6°.
  • У Луцьку очікується злива, вночі +1°, вдень +5°.
  • У Рівному у вівторок також злива, вночі 0°, вдень +4°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +4°, дощ.
  • У Хмельницькому завтра вночі +2°, вдень +3°, злива.
  • В Івано-Франківську завтра злива, вночі -1°, вдень +5°.
  • У Чернівцях у вівторок - злива, вночі 0°, вдень +4°.
  • У Вінниці завтра злива, +1°...+4°.
  • У Житомирі у вівторок буде злива, температура вночі -1°, вдень +2°.
  • У Черкасах вночі 0°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.
  • У Кропивницькому хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +3°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+2°.
  • В Одесі 5 січня - хмарно з проясненнями, можлива злива, температура вночі +2°, вдень +8°.
  • У Херсоні у вівторок вночі +3°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, можливий дощ, вночі +3°, вдень +8°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +6°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...-1°.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень +1°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +4°.
  • У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, +4°...+15°.
  • У Краматорську - практично безхмарно, температура вночі -2°, вдень +3°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +2°.
Прогноз погоди в Україні на 5 січня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 5 січня / фото УНІАН

У народному календарі 5 січня - день Василя та Емілія. Січень - половина зими. За січневою погодою роблять прогнози на майбутню весну та літо. Здавна помічено, що якщо зима снігова, то буде врожайний рік. Якщо січень сухий и морозний, то літо буде погожим, а якщо другий місяць зими теплий і немає снігу - на холодне літо.

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Автор: Олена Пилипчак

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