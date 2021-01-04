Україну заллють дощі, на півдні аномально потеплішає: прогноз погоди на завтра (карта)
Середня температура по країні складе +4°.
У вівторок, 5 січня, західну частину України накриють дощі, які посиляться до злив. На півдні можливі короткочасні опади. На решті території - сухо, місцями навіть визирне сонце. У Києві температура вдень впаде до 0°, в той же час в Криму підвищиться до +15°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Синоптик назвала області, які завтра накриє дощами
- У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень 0°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -3°, вдень 0°.
- У Львові у вівторок - злива, вночі +2°, вдень +6°.
- У Луцьку очікується злива, вночі +1°, вдень +5°.
- У Рівному у вівторок також злива, вночі 0°, вдень +4°.
- У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +4°, дощ.
- У Хмельницькому завтра вночі +2°, вдень +3°, злива.
- В Івано-Франківську завтра злива, вночі -1°, вдень +5°.
- У Чернівцях у вівторок - злива, вночі 0°, вдень +4°.
- У Вінниці завтра злива, +1°...+4°.
- У Житомирі у вівторок буде злива, температура вночі -1°, вдень +2°.
- У Черкасах вночі 0°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.
- У Кропивницькому хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +3°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+2°.
- В Одесі 5 січня - хмарно з проясненнями, можлива злива, температура вночі +2°, вдень +8°.
- У Херсоні у вівторок вночі +3°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, можливий дощ, вночі +3°, вдень +8°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +6°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...-1°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень +1°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +4°.
- У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, +4°...+15°.
- У Краматорську - практично безхмарно, температура вночі -2°, вдень +3°.
- У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +2°.
У народному календарі 5 січня - день Василя та Емілія. Січень - половина зими. За січневою погодою роблять прогнози на майбутню весну та літо. Здавна помічено, що якщо зима снігова, то буде врожайний рік. Якщо січень сухий и морозний, то літо буде погожим, а якщо другий місяць зими теплий і немає снігу - на холодне літо.
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Погода в Україні
- Вінниця+4°... 0°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк+1°... -4°
- Житомир+5°... 0°
- Запоріжжя+3°... -1°
- Івано-Франківськ+4°... +3°
- Київ+3°... -1°
- Кропивницький+2°... -3°
- Луганськ+2°... -3°
- Луцьк+7°... +4°
- Львів+6°... +5°
- Миколаїв+6°... -1°
- Одеса+7°... +3°
- Полтава+1°... -2°
- Рівне+7°... +2°
- Сімферополь+12°... +5°
- Суми0°... -3°
- Тернопіль+7°... +3°
- Харків0°... -2°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницький+7°... +1°
- Черкаси+3°... -1°
- Чернігів+2°... -2°
- Чернівці+8°... +3°
+1°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
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Мін./mакс. температура:+2° / +8°
Вологість:83 %
Тиск:753 мм
Вітер: 4.4 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:07:29
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